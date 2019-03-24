Как правильно вести себя в церкви

Как следует вести себя в церкви

Многие ошибочно полагают, что в церковь можно прийти без подготовки. Священнослужители же отмечают, что важно уделить время подготовке к этому - как внешней, так и внутренней. И вот какие рекомендации они дают.

1. Подготовка к посещению церкви. В первую очередь речь идет об утреннем визите в храм. Поутру, собираясь в церковь, необходимо умыться, зажечь церковную свечу и прочесть благодарственную молитву Господу и всем святым за возможность жить в мире и покое.

2. Внешние убранство. В церковь воспрещается ходить как вздумается.

Женщинам нельзя приходить в брюках, мини-юбках, в откровенных кофтах с оголенными плечами или с глубоким декольте. Запрещается яркий макияж.

Голова обязательно покрывается платочком или шарфиком.

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Мужчинам запрещается приходить в спортивных костюмах. Одежда должна быть скромной и опрятной, цвета - сдержанными. Головной убор снимается при входе. Не стоит приходить в храм в грязной, изношенной, дурно пахнущей одежде. Внешний образ должен выказывать уважение к Господу и всем собравшимся.

3. Пища. Многие даже не знают о том, что, согласно правилам,

в церковь нельзя приходить сытым. Отступления от правил допустимы лишь в отношении беременных женщин, немощных и людей преклонного возраста.

4. Вход во храм. Входить в церковь важно с поклоном, сперва осенив себя крестным знамением. Прихожане кланяются трижды с короткой молитвой.

Молитва первая: "Господе, будь милосерден ко мне, грешнику". Вторая: "Господе, сними грехи и пощади". Последняя: "Господе, спаси и сохрани меня".

Произнося молитвы, смотрите на лик Христа. Выходить из церкви также следует с поклоном.

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5. Служба. Во время божественной службы

воспрещается вести себя так, будто пришли на концерт: шуметь, смотреть по сторонам и рассматривать прихожан и священников.

В момент песнопения важно стоять молча, с опущенной головой и плечами.

Богослужение - это дань Господу, и его необходимо выстоять целиком. Немощным и пожилым людям, которым тяжело это сделать, во время литургии позволительно сидеть.

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Правила поведения в церкви на службе

Важно сказать, что по большей части в церковь приходят не только для того, чтобы поставить свечу и вознести молитвы, но и чтобы отдать дань уважения, отстояв службу. К сожалению, многие прихожане боятся совершить такой важный шаг из-за того, что просто не знают, как правильно вести себя в храме, когда там проходит служба. Специалисты dailyhoro.ru предлагаем узнать о главных правилах:

Когда батюшка осуществляет хождение по церкви, не мешайте ему - молча отойдите в сторону. Иногда необходимо склонить голову.

Обычно это делается, когда открываются или закрываются царские врата.

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Во время чтения священных текстов запрещается ходить по церкви, целовать иконы, ставить свечи, разглядывать людей, говорить по мобильному и отвлекать прихожан.

Если вы пришли в церковь с детками - за ними надо следить, чтобы они не шумели и не мешали окружающим. Если не удается усмирить дитя, с ним нужно выйти из храма,

чтобы не мешать остальным.

Уходить из храма во время богослужения разрешается только ослабленным и немощным людям, и то лишь по очень важным причинам.

Находясь на службе, нужно внимать молитвам, а именно - внимательно слушать их, участвуя в этом умом и душой.

Преклоняясь к мощам, не следует прикасаться губами к ликам Богородицы и святых, мощи которых открыты. Поцеловать можно лишь чело.