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Камбала вернулся в профессиональный бокс с уверенной победой нокаутом

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Каспар Камбала

ФОТО: Jānis Škapars/TVNET

Бывший баскетболист Каспар Камбала вернулся в профессиональный бокс с уверенной победой. В рамках LNK Fight Night 11 в Риге он в ночь на субботу оказался сильнее белоруса Александра Нахайчука.

40-летний Камбала одержал уверенную победу в четвертом раунде нокаутом.

Во время боя Камбала нанес значительно больше ударов, тогда как Нахайчук не сумел по-настоящему приблизиться к сопернику из-за значительной разницы в возрасте. Более высокий латыш уверенно держал дистанцию и не давал противнику сблизиться для ближнего боя.

Камбала увлекся боксом в 2007 года, когда Международная баскетбольная федерация дисквалифицировала его на 24 месяца за употребление кокаина. Камбала стал активно тренироваться, провел два боя на любительском уровне, в которых победил нокаутом, а в 2008 году он дебютировал в профессиональном боксе. Первый бой, в котором он вышел на ринг, завершился вничью.

Следующие три боя Камбала выиграл, причем два - нокаутом. После этого он бросил бокс и вернулся в баскетбол.

28-летний Нахайчук в профессиональном боксе провел шесть боев и одержал всего одну победу.

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