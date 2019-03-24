Камбала вернулся в профессиональный бокс с уверенной победой нокаутом

Во время боя Камбала нанес значительно больше ударов, тогда как Нахайчук не сумел по-настоящему приблизиться к сопернику из-за значительной разницы в возрасте. Более высокий латыш уверенно держал дистанцию и не давал противнику сблизиться для ближнего боя.

Камбала увлекся боксом в 2007 года, когда Международная баскетбольная федерация дисквалифицировала его на 24 месяца за употребление кокаина. Камбала стал активно тренироваться, провел два боя на любительском уровне, в которых победил нокаутом, а в 2008 году он дебютировал в профессиональном боксе. Первый бой, в котором он вышел на ринг, завершился вничью.