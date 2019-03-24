Камбала вернулся в профессиональный бокс с уверенной победой нокаутом

Бывший баскетболист Каспар Камбала вернулся в профессиональный бокс с уверенной победой. В рамках LNK Fight Night 11 в Риге он в ночь на субботу оказался сильнее белоруса Александра Нахайчука.
40-летний Камбала одержал уверенную победу в четвертом раунде нокаутом.
Во время боя Камбала нанес значительно больше ударов, тогда как Нахайчук не сумел по-настоящему приблизиться к сопернику из-за значительной разницы в возрасте. Более высокий латыш уверенно держал дистанцию и не давал противнику сблизиться для ближнего боя.
Камбала увлекся боксом в 2007 года, когда Международная баскетбольная федерация дисквалифицировала его на 24 месяца за употребление кокаина. Камбала стал активно тренироваться, провел два боя на любительском уровне, в которых победил нокаутом, а в 2008 году он дебютировал в профессиональном боксе. Первый бой, в котором он вышел на ринг, завершился вничью.
Следующие три боя Камбала выиграл, причем два - нокаутом. После этого он бросил бокс и вернулся в баскетбол.
28-летний Нахайчук в профессиональном боксе провел шесть боев и одержал всего одну победу.
Lielais BRANTUZAURS KASPARS KAMBALA 🌍🔝🤜 pic.twitter.com/zOKQaHtyvJ— Pitons🐲 žņaudzējs (@Sandis_Bebrs) March 23, 2019