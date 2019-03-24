ФОТО: bezvests.lv

Тело пропавшего два месяца назад Дависа Перконса было найдено в субботу около 15:30. Оно находилось в заросшем густом лесу с массой бурелома, рассказала организация Bezvests.lv.

Напомним, В субботу 23 марта, около 15.30 найдено тело без вести пропавшего в декабре прошлого года 28-летний Дависа Перконса. Поиски продолжились после того, как сошел снег и водоемы освободились ото льда.

В субботу в Олайне приехали около 40 человек - добровольцы Bezvests.lv, родители и близкие друзья Дависа.

Волонтеры разделились на три группы, окрестности поделили на квадраты и методично прочесали всю намеченную территорию, не обследованную ранее - лес, канавы, пустыри, окрестности, прилегающие к очистным сооружениям, заброшенные строения, водоемы. Также тщательно осмотрели открытые люки и другие подозрительные объекты.

Был запущен и дрон, чтобы более детально осмотреть окрестность с высоты. К сожалению, дрон Bezvests.lv к концу полета по техническим причинам потерпел крушение и теперь нуждается в серьезном ремонте. Но важные для поисков фотографии и видео с высоты сделать все же удалось.

Поиски человека начались в 10 утра, проходили они в несколько этапов - группы уходили, выполняли все новые задания и возвращались, отправляясь вновь. В латвийских лесах уже проснулись клещи и ядовитые змеи, волонтерам повстречались на пути три гадюки. К счастью, никто не пострадал.

Поиски завершились около 4 часов дня: при обследовании последнего лесного участка, с наиболее сложным ландшафтом (заросший густой лес с массой бурелома) группа Антона Шишко и Евгения Корсуня заметила на маршруте тело человека. Сразу же была вызвана Госполиция и соблюдены все необходимые формальности.

Близкие сразу же опознали пропавшего. Давис Перконс найден ровно через три месяца со дня пропажи 23 марта 2019 года. К сожалению, без признаков жизни.