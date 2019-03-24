В Латвии начались массовые пожары прошлогодней травы

В целом за этот год в Латвии произошло уже 162 пожара прошлогодней травы.

В прошлом году было зарегистрировано более 2000 пожаров прошлогодней травы, пострадали шесть человек, сгорело 29 построек и выгорело 2018 гектаров земли.

ГПСС напоминает, что сжигание прошлогодней травы запрещено и административно наказуемо. Поджоги травы представляют угрозу для здоровья и жизни людей, а также имущества. В результате таких пожаров выгорают поля, сгорают здания, гибнут животные, а иногда и люди. Также поджоги травы наносят существенный вред окружающей среде и биологическому разнообразию.

В целом за прошедшие сутки в Латвии зарегистрирован 91 пожар, в огне пострадал один человек.