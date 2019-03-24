В Латвии начались массовые пожары прошлогодней травы

В субботу в Латвии зарегистрировано 69 пожаров прошлогодней травы - наибольшее в этом году количество пожаров травы за один день, свидетельствуют данные Государственной пожарно-спасательной службы (ГПСС).
В целом за этот год в Латвии произошло уже 162 пожара прошлогодней травы.
В прошлом году было зарегистрировано более 2000 пожаров прошлогодней травы, пострадали шесть человек, сгорело 29 построек и выгорело 2018 гектаров земли.
ГПСС напоминает, что сжигание прошлогодней травы запрещено и административно наказуемо. Поджоги травы представляют угрозу для здоровья и жизни людей, а также имущества. В результате таких пожаров выгорают поля, сгорают здания, гибнут животные, а иногда и люди. Также поджоги травы наносят существенный вред окружающей среде и биологическому разнообразию.
В целом за прошедшие сутки в Латвии зарегистрирован 91 пожар, в огне пострадал один человек.
С начала года в Латвии зарегистрировано 1206 пожаров. В огне погибли 30 и пострадали 99 человек.