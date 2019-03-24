Вс, 24.03.2019
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Все больше подростков ловят на курении и употреблении алкоголя

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Подростки в Верманском парке. Иллюстративное фото

ФОТО: Edijs Pālens/LETA

В прошлом году существенно увеличилось количество подростков, уличенных в курении и употреблении алкоголя, однако полиция указывает, что росту числа этих правонарушений способствовала более активная работа стражей порядка. Об этом сообщается в отчете Госполиции о преступности среди несовершеннолетних в прошлом году.

В 2018 году на несовершеннолетних было оформлено 9148 протоколов об административных правонарушениях, что на 2882 больше, чем годом ранее.

За курение оформлено 2785 протоколов - на 736 больше 2017 года. За употребление алкоголя и других одурманивающих веществ или пребывание в состоянии алкогольного опьянения оформлено 2010 протоколов, что на 712 больше, чем годом ранее. За повторные нарушения в прошлом году оформлено 538 протоколов, что на 256 больше.

В прошлом году возросло количество случаев мелкого хулиганства - за это нарушение оформлено 408 протоколов, что на 59 больше 2017 года.

В целом в прошлом году административные нарушения совершили 5823 несовершеннолетних, что на 1423 больше по сравнению с предыдущим годом.

Представитель Госполиции по связям с прессой Гита Гжибовска сообщила агентству ЛЕТА, что увеличение количества административных правонарушений среди подростков не свидетельствует о том, что они совершали больше нарушений.

Эта тенденция больше связана с изменениями в организации работы Госполиции, когда больше внимания уделяется превенции и чаще проводятся рейды, в результате чего чаще выявляются и нарушения.

Упомянутые нарушения выявлены только Госполицией. Правонарушения среди подростков контролирует также полиция самоуправления. По данным полиции столичного самоуправления, в Риге в прошлом году несовершеннолетние совершили 1554 административных правонарушения, что на 37% больше, чем годом ранее. Почти половина совершенных нарушений заключалась в курении.

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