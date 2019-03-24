Все больше подростков ловят на курении и употреблении алкоголя

В 2018 году на несовершеннолетних было оформлено 9148 протоколов об административных правонарушениях, что на 2882 больше, чем годом ранее.

За курение оформлено 2785 протоколов - на 736 больше 2017 года. За употребление алкоголя и других одурманивающих веществ или пребывание в состоянии алкогольного опьянения оформлено 2010 протоколов, что на 712 больше, чем годом ранее. За повторные нарушения в прошлом году оформлено 538 протоколов, что на 256 больше.

В прошлом году возросло количество случаев мелкого хулиганства - за это нарушение оформлено 408 протоколов, что на 59 больше 2017 года.

В целом в прошлом году административные нарушения совершили 5823 несовершеннолетних, что на 1423 больше по сравнению с предыдущим годом.

Представитель Госполиции по связям с прессой Гита Гжибовска сообщила агентству ЛЕТА, что увеличение количества административных правонарушений среди подростков не свидетельствует о том, что они совершали больше нарушений.

Эта тенденция больше связана с изменениями в организации работы Госполиции, когда больше внимания уделяется превенции и чаще проводятся рейды, в результате чего чаще выявляются и нарушения.