Вс, 24.03.2019
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Лайнер, терпевший бедствие у берегов Норвегии, буксируют в порт: спасено более 300 человек

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Спасенные с корабля Viking Sky люди.

ФОТО: Odd Roar Lange / AP / Scanpix

В субботу неподалеку от побережья Норвегии потерпел бедствие круизный лайнер, с которого эвакуируют около 1300 пассажиров, передает газета VG. В воскресенье утром, 24 марта, стало известно, что лайнер движется по направлению к порту. С помощью двух буксирных кораблей он вскоре прибудет в город Молде. С лайнера спасено более 300 человек.

Полиция сообщила, что с помощью вертолета на землю доставлено 338 человек из 1373 находящихся на борту Viking Sky. За раз вертолет может перевести 15-20 человек. 17 человек доставлены в больницу, пишет Rus.Postimees.

Руководящий спасательными работами Эйрик Валле подтвердил газете Verdens Gang, что ситуация стабильная и корабль буксируют в порт Молде, где уже встало солнце. По данным газеты, капитан корабля - финн.

По данным издания, на пароме Viking Sky произошла поломка двигателя, судно оказалось во власти шторма. С парома, вставшего на якорь неподалеку от Трондхейма, отправили сигнал бедствия и призыв о помощи.

Лайнер направлялся в Ставангер. По данным портала Maritime Bulletin, на борту находятся около 1500 человек при вместимости судна в 930 пассажиров. Лайнер был сооружен в 2017 году.

Reuters со ссылкой на представителя спасательной команды сообщает, что на борту находятся около 1300 человек.

В эвакуации участвуют четыре вертолета. Из-за сильного ветра спасательным лодкам пришлось повернуть назад. По словам спасателей, операция затянется надолго. В районе ЧП сложные погодные условия, сильный ветер и волны высотой 6-8 метров. Отмечается также, что данный участок считается одним из самых опасных на побережье Норвегии и усеян рифами.

Погодные условия были тяжелыми в связи с сильным ветром.

"Я в жизни не видел ничего, настолько страшного. Полет на вертолете приводил в ужас. Ветер был как торнадо", - сказала спасенная с борта лайнера пассажирка Джанет Джейкоб.

Норвежская спасательная служба опубликовала фотографию из шлюпки, на которой видны большие волны. 

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