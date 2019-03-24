На дорогах задержано рекордное число пьяных водителей

Это значительно больше, чем в другие дни, когда количество задержанных в нетрезвом виде за рулем, как правило, не превышает 20.

До этого самое большое количество задержанных за сутки водителей в состояния опьянения составляло 29 человек.

Это произошло в начале марта, но тогда полиция проводила на дорогах рейды, а в эту субботу они не проводились.