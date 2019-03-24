Вс, 24.03.2019
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На дорогах задержано рекордное число пьяных водителей

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Иллюстративное фото

ФОТО: Pixabay

Полиция на дорогах Латвии в субботу задержала 27 водителей, которые сели за руль в состоянии алкогольного опьянения, и трех водителей под воздействием наркотических веществ, сообщает Госполиция.

Это значительно больше, чем в другие дни, когда количество задержанных в нетрезвом виде за рулем, как правило, не превышает 20.

До этого самое большое количество задержанных за сутки водителей в состояния опьянения составляло 29 человек.

Это произошло в начале марта, но тогда полиция проводила на дорогах рейды, а в эту субботу они не проводились.

250 водителей за прошедшие сутки были оштрафованы за превышение скорости, а в целом за различные нарушения правил дорожного движения составлено 626 протоколов.

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