На дорогах задержано рекордное число пьяных водителей

Полиция на дорогах Латвии в субботу задержала 27 водителей, которые сели за руль в состоянии алкогольного опьянения, и трех водителей под воздействием наркотических веществ, сообщает Госполиция.
Это значительно больше, чем в другие дни, когда количество задержанных в нетрезвом виде за рулем, как правило, не превышает 20.
До этого самое большое количество задержанных за сутки водителей в состояния опьянения составляло 29 человек.
Это произошло в начале марта, но тогда полиция проводила на дорогах рейды, а в эту субботу они не проводились.
250 водителей за прошедшие сутки были оштрафованы за превышение скорости, а в целом за различные нарушения правил дорожного движения составлено 626 протоколов.