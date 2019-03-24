Бывший заместитель начальника ГПСС обвиняется в присвоении топлива на 151 евро

Обвинение выдвинуто по двум статьям Уголовного закона. В частности, за присвоение в небольшом объеме и служебной подделке. Компенсация ущерба установлена в размере 151,97 евро.

Обвиняемый своей вины в преступлении не признает.

Дело перед передачей в прокуратуру расследовало Бюро внутренней безопасности. Оно ранее в своем сообщении написало, что должностное лицо, незаконно используя служебную карточку на топливо, многократно заправляло личный автомобиль, а также совершало служебную подделку, указывая в служебных путевых листах недостоверную информацию о заправке топлива.

Изначально в дело было вовлечено еще одно должностное лицо ГПСС, однако против этого человека Бюро внутренней безопасности дело завершило.

В январе к Селису было применено дисциплинарное наказание - освобождение от должности.