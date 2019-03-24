Родителям, годовалый ребенок которых выпал с пятого этажа, дали условно

Как указано в анонимизированном решении суда, родители, осознавая, что ребенок соответственно своему возрасту может активно передвигаться и карабкаться, а также то, что ребенку в возрасте одного года необходим постоянный присмотр, в день происшествия, видя, что окно полностью открыто, а рядом с ним размещен диван, оставили малыша одного.