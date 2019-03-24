Родителям, годовалый ребенок которых выпал с пятого этажа, дали условно

Рижский районный суд в Юрмале осудил на полгода условного заключения родителей, годовалый ребенок которых оказался без присмотра, выпал из окна пятого этажа и погиб, сообщает агентство ЛЕТА.
Как указано в анонимизированном решении суда, родители, осознавая, что ребенок соответственно своему возрасту может активно передвигаться и карабкаться, а также то, что ребенку в возрасте одного года необходим постоянный присмотр, в день происшествия, видя, что окно полностью открыто, а рядом с ним размещен диван, оставили малыша одного.
Ребенок взобрался на по спинке дивана на подоконник и выпал с пятого этажа.
Суд признал обоих родителей виновными в убийстве по невнимательности и осудил каждого на шесть месяцев тюремного заключения условно. Кроме того, установлен проверочный срок на один год.