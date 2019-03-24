Вс, 24.03.2019
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Родителям, годовалый ребенок которых выпал с пятого этажа, дали условно

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Иллюстративное фото

ФОТО: LETA

Рижский районный суд в Юрмале осудил на полгода условного заключения родителей, годовалый ребенок которых оказался без присмотра, выпал из окна пятого этажа и погиб, сообщает агентство ЛЕТА.

Как указано в анонимизированном решении суда, родители, осознавая, что ребенок соответственно своему возрасту может активно передвигаться и карабкаться, а также то, что ребенку в возрасте одного года необходим постоянный присмотр, в день происшествия, видя, что окно полностью открыто, а рядом с ним размещен диван, оставили малыша одного.

Ребенок взобрался на по спинке дивана на подоконник и выпал с пятого этажа.

Суд признал обоих родителей виновными в убийстве по невнимательности и осудил каждого на шесть месяцев тюремного заключения условно. Кроме того, установлен проверочный срок на один год.

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