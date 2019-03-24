Оппозиционные депутаты призвали выделить из бюджета 22 000 евро для bezvests.lv

Несколько оппозиционных депутатов Сейма подали предложение найти в бюджете этого года средства в размере 22 324 евро для общества bezvests.lv, чтобы поддержать мероприятия по поиску пропавших, сообщает агентство ЛЕТА.
Предложение подали депутаты Дидзис Шмитс, Алдис Гобземс, Юлия Степаненко, Карина Спруде, Линда Лиепиня и Ивета Бенхена-Бекена.
Политики призвали постановить, что Кабинет министров издает правила, регламентирующие порядок частичного распределения и использования государственного финансирования для предоставления волонтерам условий труда и оборудования для более эффективного поиска пропавших без вести.
Напомним, бюджетный комитет, ответственный за государственный бюджет, начнет работу по оценке представленных предложений 26 марта - после получения мнения правительства.