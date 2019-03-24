Фото: Сборная Латвии по футболу провела тренировку в Польше

Напомним, что в четверг латвийская сборная уступила команде Македонии со счётом 1:3. Польша, в свою очередь, одержала выездную победу над Австрией (1:0).

В сегодняшнем матче не сможет принять участие полузащитник сборной Латвии Андрей Цыганик, который заработал красную карточку в первой игре. Кроме того, голкипер сборной Андрис Ванин также пропустит встречу из-за травмы.

Место Ванина в воротах займёт Павел Штейнбор, который выступает за польский клуб "Арка".

Сборная Польши занимает 20-е место в рейтинге FIFA. Наша команда расположилась на 131-й строчке. Команды между собой встречались 13 раз - дважды матч закончился вничью, дважды наша сборная одерживала победу и девять раз уступала. В последний раз команды встречались в 2012 году, тогда поляки одержали победу 1:0.