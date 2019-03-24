Фото: Сборная Латвии по футболу провела тренировку в Польше

Сегодня вечером, 24 марта, сборная Латвии по футболу проведёт второй матч в рамках отборочного раунда чемпионата Европы 2020 года. Нашим соперником станет сборная Польши. Наша команда уже прибыла в Варшаву, где провела первую тренировку.
Напомним, что в четверг латвийская сборная уступила команде Македонии со счётом 1:3. Польша, в свою очередь, одержала выездную победу над Австрией (1:0).
В сегодняшнем матче не сможет принять участие полузащитник сборной Латвии Андрей Цыганик, который заработал красную карточку в первой игре. Кроме того, голкипер сборной Андрис Ванин также пропустит встречу из-за травмы.
Место Ванина в воротах займёт Павел Штейнбор, который выступает за польский клуб "Арка".
Сборная Польши занимает 20-е место в рейтинге FIFA. Наша команда расположилась на 131-й строчке. Команды между собой встречались 13 раз - дважды матч закончился вничью, дважды наша сборная одерживала победу и девять раз уступала. В последний раз команды встречались в 2012 году, тогда поляки одержали победу 1:0.
Матч сборных Польши и Латвии начнётся в 21:45 по латвийскому времени, а за ходом встречи можно будет следить на портале TVNET.