Подсчитано, сколько ЕС и Великобритания потеряют на Brexit

Выход Великобритании из Евросоюза обойдется гражданам Европы примерно в 40 миллиардов евро в год. Однако в целом сильнее всего последствия Brexit ощутят сами британцы, а США и Китай даже получат прибыль. Об этом свидетельствует исследование, проведенное немецкой организацией Bertelsmann Stiftung.
Спустя три года после референдума, на котором граждане Великобритании проголосовали за выход из Евросоюза, до сих пор нет ясности, как Brexit произойдет. Ясно одно - торговля товарами и услугами станет значительно дороже, будущее многих предприятий туманно. Это в свою очередь сильно повлияет на сферу предпринимательской деятельности как в сфере конкуренции, так и потребления и инвестиций. Главную неизвестность в будущем создает возможность, что Великобритания выйдет из ЕС без соглашения.
Подсчитано, что гражданам 27 стран-участниц ЕС нужно будет принять во внимание, что "жесткий" Brexit или выход без соглашения обойдется примерно в 40 миллиардов евро в год. Главным образом, эту сумму создадут потери, которые появятся после ухода Великобритании с единого рынка Европы.
Однако жителям Великобритании это "расставание" обойдется еще дороже - примерно в 57 миллиардов евро в год (соответственно, 900 евро в год на человека). От последствий Brexit пострадает Германия, она потеряет примерно 10 миллиардов евро в год, снизятся доходы Франции и Италии, которые также потеряют несколько миллиардов евро.
"Brexit принесет значительные потери в крупнейшей экономической зоне мира. Брюсселю и Лондону нужно сделать все возможное, чтобы добиться соглашения", - заявил председатель правления Bertelsmann Stiftung Арт де Ге.
Так называемый "мягкий" Brexit или выход Великобритании с соглашением может снизить экономическое последствия. Авторы исследования указывают, что в этом случае потери Германии будут вдвое меньше. В свою очередь потери Великобритании можно будет оценить в 30 миллиардов долларов. Остальные страны ЕС потеряют 22 миллиарда евро вместо 40 миллиардов в случае "жесткого" Brexit.
Также в исследовании говорится, что отдельные страны за пределами Европы могут хорошо заработать на Brexit. Так, доходы США от "жесткого" Brexit могут увеличиться до 13 миллиардов евро в год. В свою очередь доходы Китая ежегодно будут расти на пять миллиардов евро, а прибыль России может составить примерно 260 миллионов евро в год.
"Ценность европейского рынка упадет, так как торговля станет дороже. Однако перед глазами другого мира Великобритания может стать даже более привлекательным рынком", - поясняют аналитики.
Экономические аналитики провели исследование в более чем 300 регионах Европы, выясняя, каковы будут последствия Brexit на Старом континенте. Подсчитано, что каждый житель региона заплатит за "жесткий" Brexit примерно 130 евро в год.
В случае худшего сценария Brexit, Великобритании придется считаться с новыми тарифами на торговлю с ЕС, а также потерю доступа к единому рынку. Это в свою очередь ослабит внешнюю торговлю британцев, снизит продуктивность и конкуренцию.
Для обычных жителей это означает, что слабая конкуренция и низкая продуктивность могут вызвать рост цен на товары, а также остановить рост зарплат.