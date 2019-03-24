Подсчитано, сколько ЕС и Великобритания потеряют на Brexit

Спустя три года после референдума, на котором граждане Великобритании проголосовали за выход из Евросоюза, до сих пор нет ясности, как Brexit произойдет. Ясно одно - торговля товарами и услугами станет значительно дороже, будущее многих предприятий туманно. Это в свою очередь сильно повлияет на сферу предпринимательской деятельности как в сфере конкуренции, так и потребления и инвестиций. Главную неизвестность в будущем создает возможность, что Великобритания выйдет из ЕС без соглашения.

Подсчитано, что гражданам 27 стран-участниц ЕС нужно будет принять во внимание, что "жесткий" Brexit или выход без соглашения обойдется примерно в 40 миллиардов евро в год. Главным образом, эту сумму создадут потери, которые появятся после ухода Великобритании с единого рынка Европы.

Однако жителям Великобритании это "расставание" обойдется еще дороже - примерно в 57 миллиардов евро в год (соответственно, 900 евро в год на человека). От последствий Brexit пострадает Германия, она потеряет примерно 10 миллиардов евро в год, снизятся доходы Франции и Италии, которые также потеряют несколько миллиардов евро.

"Brexit принесет значительные потери в крупнейшей экономической зоне мира. Брюсселю и Лондону нужно сделать все возможное, чтобы добиться соглашения", - заявил председатель правления Bertelsmann Stiftung Арт де Ге.

Так называемый "мягкий" Brexit или выход Великобритании с соглашением может снизить экономическое последствия. Авторы исследования указывают, что в этом случае потери Германии будут вдвое меньше. В свою очередь потери Великобритании можно будет оценить в 30 миллиардов долларов. Остальные страны ЕС потеряют 22 миллиарда евро вместо 40 миллиардов в случае "жесткого" Brexit.

Также в исследовании говорится, что отдельные страны за пределами Европы могут хорошо заработать на Brexit. Так, доходы США от "жесткого" Brexit могут увеличиться до 13 миллиардов евро в год. В свою очередь доходы Китая ежегодно будут расти на пять миллиардов евро, а прибыль России может составить примерно 260 миллионов евро в год.

"Ценность европейского рынка упадет, так как торговля станет дороже. Однако перед глазами другого мира Великобритания может стать даже более привлекательным рынком", - поясняют аналитики.

Экономические аналитики провели исследование в более чем 300 регионах Европы, выясняя, каковы будут последствия Brexit на Старом континенте. Подсчитано, что каждый житель региона заплатит за "жесткий" Brexit примерно 130 евро в год.

В случае худшего сценария Brexit, Великобритании придется считаться с новыми тарифами на торговлю с ЕС, а также потерю доступа к единому рынку. Это в свою очередь ослабит внешнюю торговлю британцев, снизит продуктивность и конкуренцию.