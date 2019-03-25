Как звезды шоу-бизнеса развлекались на этих выходных

Русский TVNET подготовил для вас очередную подборку самых "горячих" фрагментов из жизни знаменитостей. Узнайте, кто отдыхал в теплых краях, а кому пришлось работать.
Леонид Агутин
Наталья Подольская
Максим Галкин
Кристина Орбакайте
Валерия
Настя Каменских
Ольга Серябкина
Филипп Киркоров
Елизавета Боярская
Ксения Собчак
Константин Богомолов
Полина Гагарина
Татьяна Брухунова
Евгений Петросян
Ани Лорак
Сергей Лазарев
Влад Топалов
Регина Тодоренко
#Дубай Не хочу быть навязчивой, но поездка в мой новый город удалась. Для тех, кто собирается в ближайшее время лететь, вам пригодится appКА - #instaShop (тут модно заказать необходимые продукты, товары, органику, которую вам доставят из ближайшего магазина в течении часа, если лень выезжать или вдруг закончились пеленки и подгузники 😆😂) Огромная благодарность @visitdubai.ru за помощь в организации путешествия ❤️ #регинатодоренко #регинапутешественница
Андрей Малахов
Иван Ургант
Настя Самбурская
Дима Билан
Максим Матвеев
Анна Семенович
Юлия Барановская
Виктория Боня
Ксения Бородина
Ольга Бузова
Глюкоза
В сторис сегодня весь день отвечаю на ваши вопросы. Так интересно узнать вас с этой стороны. Видимо, чтобы разоткровенничаться, нужно было организовать чат «вопрос-ответ», где бы вы могли анонимно спрашивать меня обо всем на свете. Если хотите ещё что-то обо мне узнать, оставляйте сообщения в сторис. Потом сохраню ответы в highlights. 👌🏻🖖🏻❤️ #фэншуй Photo @karginaki Hair @qqqv Make up @molchanof, @schelkonogova Style @luviofficial, @theicon.ua
Игорь Николаев
Сергей Жуков
Анна Седокова
Анна Плетнева
Доброе утро , дети мои ❤ Хочу поговорить с вами о том , как вы начинаете ваше утро ? Я с ежедневной растяжки и чашки бодрящего кофе. ☕ Рассказывайте в комментариях ! ⠀ И напоминаю , что я жду нашей встречи сегодня на Партийной зоне @muztv в Vegas Кунцево , которая будет посвящена #Vintage . А для тех, кто не сможет быть рядом , я обязательно буду вести репортаж здесь, в stories ☝🏻 Будем на связи 💋
Нюша