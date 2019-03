Как звезды шоу-бизнеса развлекались на этих выходных

Доброе утро , дети мои ❤ Хочу поговорить с вами о том , как вы начинаете ваше утро ? Я с ежедневной растяжки и чашки бодрящего кофе. ☕ Рассказывайте в комментариях ! ⠀ И напоминаю , что я жду нашей встречи сегодня на Партийной зоне @muztv в Vegas Кунцево , которая будет посвящена #Vintage . А для тех, кто не сможет быть рядом , я обязательно буду вести репортаж здесь, в stories ☝🏻 Будем на связи 💋

