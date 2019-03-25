Пн, 25.03.2019
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Как звезды шоу-бизнеса развлекались на этих выходных

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ФОТО: instagram.com/nyusha_nyusha/dusya_star/annasedokova/ коллаж Русский TVNET

Русский TVNET подготовил для вас очередную подборку самых "горячих" фрагментов из жизни знаменитостей. Узнайте, кто отдыхал в теплых краях, а кому пришлось работать. 

Леонид Агутин

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Наталья Подольская

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Живём дальше...

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Максим Галкин

Кристина Орбакайте

Валерия

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Настя Каменских

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Ольга Серябкина

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Black side on white #molly

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Филипп Киркоров

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Филипп Киркоров (@fkirkorov) on

Елизавета Боярская

Ксения Собчак

Константин Богомолов

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Konstantin Bogomolov (@konbog75) on

Полина Гагарина

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Polina Gagarina (@gagara1987) on

Татьяна Брухунова

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

☀️☀️☀️ #spb #spring

A post shared by Tatyana Brukhunova (@bruhunova) on

Евгений Петросян

Ани Лорак

Сергей Лазарев

Влад Топалов

Регина Тодоренко

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

#Дубай Не хочу быть навязчивой, но поездка в мой новый город удалась. Для тех, кто собирается в ближайшее время лететь, вам пригодится appКА - #instaShop (тут модно заказать необходимые продукты, товары, органику, которую вам доставят из ближайшего магазина в течении часа, если лень выезжать или вдруг закончились пеленки и подгузники 😆😂) Огромная благодарность @visitdubai.ru за помощь в организации путешествия ❤️ #регинатодоренко #регинапутешественница

A post shared by regina todorenko (@reginatodorenko) on

Андрей Малахов

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Андрей Малахов (@malakhov007) on

Иван Ургант

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Иван Ургант (@urgantcom) on

Настя Самбурская

Дима Билан

Максим Матвеев

Анна Семенович

Юлия Барановская

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Идеальный субботний вечер ❤️❤️❤️❤️❤️

A post shared by Yulia Baranovskaya (@baranovskaya_tv) on

Виктория Боня

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

#Monaco #MonteCarlo ❤️

A post shared by Victoria Bonya (@victoriabonya) on

Ксения Бородина

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Ксения Бородина (@borodylia) on

Ольга Бузова

Глюкоза

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

В сторис сегодня весь день отвечаю на ваши вопросы. Так интересно узнать вас с этой стороны. Видимо, чтобы разоткровенничаться, нужно было организовать чат «вопрос-ответ», где бы вы могли анонимно спрашивать меня обо всем на свете. Если хотите ещё что-то обо мне узнать, оставляйте сообщения в сторис. Потом сохраню ответы в highlights. 👌🏻🖖🏻❤️ #фэншуй Photo @karginaki Hair @qqqv Make up @molchanof, @schelkonogova Style @luviofficial, @theicon.ua

A post shared by ГЛЮКОЗА (@chistyakova_ionova) on

Игорь Николаев

Сергей Жуков

Анна Седокова

Анна Плетнева

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Доброе утро , дети мои ❤ Хочу поговорить с вами о том , как вы начинаете ваше утро ? Я с ежедневной растяжки и чашки бодрящего кофе. ☕ Рассказывайте в комментариях ! ⠀ И напоминаю , что я жду нашей встречи сегодня на Партийной зоне @muztv в Vegas Кунцево , которая будет посвящена #Vintage . А для тех, кто не сможет быть рядом , я обязательно буду вести репортаж здесь, в stories ☝🏻 Будем на связи 💋

A post shared by Анна Плетнева (@dusya_star) on

Нюша

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Всем кайфовых выходных 🙌😘 #нюша #nyusha

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