В Талсинском крае в частном доме убиты двое пенсионеров: задержаны два человека

В 22 часа в пятницу талсинский участок Госполиции получил вызов в игровой зал в Талсинском крае, где произошли беспорядки - хулиганил мужчина. Прибыв на место происшествия, полицейские задержали мужчину 1962 года рождения, находившегося в состоянии сильного алкогольного опьянения, и доставили его в участок. Его поместили в изолятор временного задержания, после чего стражи порядка на его одежде заметили пятна крови. Мужчина признался, что участвовал в убийстве в частном доме в Талсинском крае.