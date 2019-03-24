В Талсинском крае в частном доме убиты двое пенсионеров: задержаны два человека

В Талсинском крае в субботу были убиты двое пенсионеров, по подозрению в двойном убийстве полиция задержала двух мужчин, сообщает агентство ЛЕТА.
В 22 часа в пятницу талсинский участок Госполиции получил вызов в игровой зал в Талсинском крае, где произошли беспорядки - хулиганил мужчина. Прибыв на место происшествия, полицейские задержали мужчину 1962 года рождения, находившегося в состоянии сильного алкогольного опьянения, и доставили его в участок. Его поместили в изолятор временного задержания, после чего стражи порядка на его одежде заметили пятна крови. Мужчина признался, что участвовал в убийстве в частном доме в Талсинском крае.
Полиция незамедлительно выехала по указанному мужчиной адресу, где были найдены тела двух человек. На телах мужчины 1925 года рождения и женщины 1936 года рождения имелись следы насильственной смерти.
В то же время стражи порядка продолжали допрос задержанного и выяснили второго возможного преступника - мужчину 1991 года рождения, которого задержали той же ночью.
Задержанные рассказали, что в пятницу вместе употребляли алкогольные напитки, однако денег не хватило, поэтому они пошли за ними в ближайший частный дом, где убили обоих пенсионеров.
Начат уголовный процесс.
К задержанным применена мера пресечения в виде ареста.