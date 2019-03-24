Вс, 24.03.2019
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В Талсинском крае в частном доме убиты двое пенсионеров: задержаны два человека

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Иллюстративное фото

ФОТО: Valsts policija

В Талсинском крае в субботу были убиты двое пенсионеров, по подозрению в двойном убийстве полиция задержала двух мужчин, сообщает агентство ЛЕТА.

В 22 часа в пятницу талсинский участок Госполиции получил вызов в игровой зал в Талсинском крае, где произошли беспорядки - хулиганил мужчина. Прибыв на место происшествия, полицейские задержали мужчину 1962 года рождения, находившегося в состоянии сильного алкогольного опьянения, и доставили его в участок. Его поместили в изолятор временного задержания, после чего стражи порядка на его одежде заметили пятна крови. Мужчина признался, что участвовал в убийстве в частном доме в Талсинском крае.

Полиция незамедлительно выехала по указанному мужчиной адресу, где были найдены тела двух человек. На телах мужчины 1925 года рождения и женщины 1936 года рождения имелись следы насильственной смерти.

В то же время стражи порядка продолжали допрос задержанного и выяснили второго возможного преступника - мужчину 1991 года рождения, которого задержали той же ночью.

Задержанные рассказали, что в пятницу вместе употребляли алкогольные напитки, однако денег не хватило, поэтому они пошли за ними в ближайший частный дом, где убили обоих пенсионеров.

Начат уголовный процесс.

К задержанным применена мера пресечения в виде ареста.

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