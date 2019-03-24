Вс, 24.03.2019
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Роковые женщины! Дамы на концерте в честь 60-летия Яниса Лусенса
Сценический стиль по-латвийски

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ФОТО: Jānis Škapars/TVNET

Во Дворце культуры ВЭФ состоялся концерт, посвященный 60-летнему юбилею выдающегося латвийского композитора Яниса Лусенса, который он отметит в апреле. Столь значимое событие, естественно, собрало его многочисленных друзей, коллег и преданных поклонников. Смотрите, как роскошно выглядели дамы на сцене!

ФОТО: Jānis Škapars/TVNET

ФОТО: Jānis Škapars/TVNET

ФОТО: Jānis Škapars/TVNET

ФОТО: Jānis Škapars/TVNET

 Больше фото смотрите в нашей галерее!

Добавим, что музыка популярного композитора и невероятно обаятельного человека, которому в апреле стукнет 60, на слуху почти 40 лет, потому что свой звездный проект - группу "Зодиак" - он создал еще студентом консерватории.

Добрый десяток мюзиклов и рок-опер, две прелестные оперы для детей - "Кукольная" и "Птичья", партитуры для драматических спектаклей, песенные циклы, кантаты, духовные сочинения

- Лусенс невероятно талантлив и не перестает творить и радовать поклонников своей музыкой...

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