Радары купили, а установить их негде: армия погрязла в бюрократии

В середине февраля недалеко от восточной границы Латвии - в Псковской области - полторы тысячи российских солдат десантировались с самолетов и вертолетов. Первыми - разведчики, затем солдаты и военная техника. Это была отработка нападения - занять аэропорт противника и обеспечить посадку остальным военным ресурсам. Их освещали российские СМИ. В Острове такие отработки нападения проходят регулярно, сообщает передача De facto Латвийского телевидения.

"Были случаи, когда они проводили свои маневры очень близко, приближаясь даже на несколько десятков метров на вертолетах, после чего делали резкий маневр, таким образом провоцируя наши системы. И у таких маневров есть простая цель - чтобы открыть, где расположены наши устройства системы срочного предупреждения, каким образом мы принимаем решения, насколько хладнокровным мы, что мы делаем. Это непрерывный тест. И мы таким образом, конечно, тренируем и проверяем свои силы", - рассказал передаче командир НВС Леонид Калниньш.

Россия отряд Воздушных сил в Острове в последние годы целенаправленно развивала, оборудовав его современной военной техникой, в том числе десятками боевых и транспортных самолетов. Этот факт вместе с событиями в Украине был движущей силой развивать свои возможности так, чтобы мы вовремя идентифицировали и низкие полеты, которые совершают вертолеты.

В наблюдение за воздушным пространством и противовоздушной обороной Латвия в 2014 году решила вложить 158 миллионов евро.

О том, на что необходимы эти средства, тогдашний министр обороны Раймонд Вейонис сказал: "Это укрепление возможностей противовоздушной обороны, так как у нас не хватает радаров, сенсоров, чтобы мы могли полностью фиксировать все, что происходит у нас на границе. Противовоздушная оборона, системы ракет ПВО нам нужны".

В октябре 2015 года Латвия подписала договор с американской компанией Lockheed Martin и потратила часть из 158 миллионов, чтобы приобрести три передвижных радиолокатора TPS-77 Multi-Role Radar. Первый радар Латвия получила в марте прошлого года, остальные - через несколько месяцев. Одна из их функций - способность воспринять и перемещение летящих низко вертолетов.

Чтобы установить мобильные радары, для них нужно подготовить площадки с покрытием, приемлемым для тяжелой техники. Таких мест будет значительно больше, чем самих радаров - чтобы их можно было перемещать из пункта в пункт.

Однако пока что ни один из присмотренных участков земли недоступен, так как не согласована юридическая сторона их использования. Процесс начат, но есть много сложностей и бюрократии. Иногда просто нельзя найти владельца. Много времени отнимает и покупка (если владелец отказывается от сделки по аренде).

Можно ли было подобрать участки земли заранее, к примеру, начать этот процесс, когда только подписывался договор о покупке радаров, чтобы все юридические вопросы к их доставке были согласованы? Командир вооруженных сил считает, что нет.

Для лучшего тестирования мест был нужен радиолокатор конкретной модели, к примеру, чтобы убедиться, что в конкретном месте нет помех. Сейчас найдено временное решение, как вовлечь радары в систему обороны. Дорогая техника не стоит просто так, утверждает Калниньш.

"Им всем все время не нужно быть нагруженными. (..) Но те, которые планировалось нагрузить 24/7, работают. Другое дело, что они может быть не перевезены в место дислокации, где вообще предусмотрены. Но мы нашли другие места, которые нас полностью на данный момент устраивают".

Министр обороны Артис Пабрикс считает, что часть часть юридических процедур, связанных с вопросами собственности, стоит сделать менее бюрократичными. Однако по ему мнению система обороны, в которую в последние годы было влито много денег, в целом работает эффективно.

"Я думаю, что, принимая во внимание специфику Министерства обороны, есть так много разных процессов, и даже если что-то задерживается, мы всегда можем перенести эти средства на движущийся параллельно процесс. Таким образом, я думаю, что потерь нет", - сказал Пабрикс.