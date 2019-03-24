Вс, 24.03.2019
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Красная лента, люди и малыш: на пляж в Булдури вышел тюлененок
Видео

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ФОТО: Aculiecinieka foto

В субботу, 24 марта, в Булдури на берег из моря вышел тюлененок.

Как видно на видео, он привлек внимание множества людей. Чтобы соблюсти дистанцию между животным и прохожими, была протянута красная лента.

Видео: Тюлененок на пляже в Булдури

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