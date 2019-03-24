Красная лента, люди и малыш: на пляж в Булдури вышел тюлененок

RUS TVNETКрасоткаЖивотныеКрасная лента, люди и малыш: на пляж в Булдури вышел тюлененокКрасная лента, люди и малыш: на пляж в Булдури вышел тюлененокВидеоРусский TVNET Поделиться Поделиться Поделиться Поделиться Поделиться E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментарии24 марта 2019, 19:21ФОТО: Aculiecinieka fotoВ субботу, 24 марта, в Булдури на берег из моря вышел тюлененок.Как видно на видео, он привлек внимание множества людей. Чтобы соблюсти дистанцию между животным и прохожими, была протянута красная лента.Видео: Тюлененок на пляже в Булдури Поделиться Поделиться Поделиться Поделиться Поделиться Поделиться E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментарииdzīvniekijūrmalaronis