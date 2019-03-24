Россия разгромила Казахстан. У Дзюбы первый гол в этом году

Уже после первого тайма россияйка команда вела со счётом 2:0 благодаря дублю форварда "Валенсии" Дениса Черышева.

После перерыва сборная России продолжила забивать в ворота Казахстана. На 52-й минуте гол забил Артём Дзюба, для которого этот мяч стал первым впервые за последние 16 матчей. В последний раз нападающий "Зенита" забивал 25 октября 2018 года.

Десять минут спустя защитник казахстанцев Абзал Бейсебеков срезал мяч в собственные ворота после удара Магомеда Оздоева. Этот гол стал последним в матче и принёс России первую победу на групповом этапе.

"Провели хороший матч, контролировали игру. Ответили всем скептикам, которые говорят, что мы играем в антифутбол, играем примитивно. Им всем привет!", - передаёт слова Дзюбы после матча "Чемпионат".

Напомним, что в первом матче группового этапа подопечные Станислава Черчесова уступили в Брюсселе действующим бронзовым призёрам чемпионата мира Бельгии со счётом 3:1.