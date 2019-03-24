TV3: руководители почти всех участков RNP - члены "Согласия"

Передача Nekā personīga многократно рассказывала, что перед муниципальными выборами в лифтах домов была расклеена реклама "Согласия", а во дворах проходили агитационные мероприятия партии. На предприятие приняты члены "Согласия", заключены странные договоры.

Как сообщает Nekā personīga телеканала TV3, структура Rīgas namu pārvaldnieks разделена на семь участков. Почти всем руководят члены "Согласия". На должность заместителя руководителя участка "Земгале" несколько месяцев назад попала неудачно баллотировавшаяся на выборах в Сейм Александра Цимбале. Начальница долгое время болеет, поэтому Цимбале была назначена. Ранее она работала в отделе, который организовывал работником курса.

Точно так же по списку "Согласия" стартовала на выборах, но не прошла в Сейм руководитель участка "Курземе" Екатерина Морозова.

Глава участка "Югла" Александр Павловский как член "Согласия" пытался попасть в 13-й Сейм. От "Согласия" на муниципальных выборах в Бабите в свое время стартовал Арнис Крикис, который сейчас руководит участком "Центрс".

На прошлых муниципальных выборах в микрорайонах Риги у "Согласия" было 52 члена партии, которые работали как координаторы. Среди них были и руководители участков Rīgas namu pārvaldnieks. Морозова была координатором в Межциемсе, а Цимбале и руководитель участка "Ауструми" - в Плявниеках.

Руководитель участка "Даугава" Вячеслав Трошков в свое время активно участвовал в выборах, но сейчас от политики отошел.

Становление людей партии на должности было осознанным подходом "Согласия". Это позволяет контролировать информацию, закупки и оборот денег. С этим тесно был связан Эрик Тейланс. Когда в 2009 году Нил Ушаков сел в кресло мэра Риги, Тейланс стал его советником.

Именно в подотчетном Ушакову Rīgas namu pārvaldnieks карьера началась у двух связанных с Тейлансом людей. Одна из них - дочь Тейланса Элина. Сейчас она работает заместителем финансового директора Rīgas namu pārvaldnieks.

Дочь Тейланса не только работала на благо рижан, но и организовала частный бизнес. После требованияч Регистра предприятий открыть истинных владельцев офшорных компаний, выяснилось, что за зарегистрированной на Матльте фирмой Septentrio Holdings Ltd стоит дочь Тейланса. И этим офшорам принадлежит несколько фирм (LatOstTrans, NORD HOLDINGS, Kowloon Harbour Estates), зарегистрированных в Латвии. Одна обслуживает здание, где находится компания BAN. Другой фирме, как указано в документе о локальном планировании Рижской думы, принадлежит земля на Закюсале.

Три года назад сотрудница Rīgas namu pārvaldnieks Элина Тейлане стала владельцем спортивного внедорожника, на котором какое-то время ездил Нил Ушаков.

Возможно, совпадение, но автомобиль такой же марки и года выпуска можно увидеть в последней декларации, которую в СГД подал муж Тейлане Евгений Королс.

Еще в начале 2012 года Королс был техником в Rīgas namu pārvaldnieks, однако стал директором технического управление и годом позже попал в правление. Именно с того времени Королс стал зятем Эрика Тейланса.

Сейчас третий год Королс является членом правления Rīgas siltums.