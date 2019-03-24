Связанная с Мерони компания подала в суд на правительство

За пару дней до сложения полномочий правительство Мариса Кучинскиса издало распоряжение, что компания Media Support не может получить решающее влияние на Радио SWH. Радиостанция признана значимой для национальной безопасности. Однако службы безопасности посчитали, что сделка может создать риски.

Бывший премьер-министр Марис Кучинскис рассказал, что решение правительства было единогласным. Однако причины держатся в тайне. Отчеты структур безопасности сделаны гостайной.

De facto известно, что, по мнению правительства, покупатель SWH предоставил недостоверную информацию.

Media Support решение правительство оспорила, посчитав утверждения правительства недостоверными и необоснованными. Административный районный суд завел дело и ждет пояснения правительства.

Теперь с проблемой придется справляться Кабинету министров Кришьяниса Кариньша. Правительство на этой неделе планировало обосновать позицию, почему в заявке Media Support было отказано. Однако сделано этого не было.

Ответственный за вопрос министр Ральф Немиро после заседания пояснил, что вопрос отложен. Служба госбезопасности и Бюро по защите Сатверсме не предоставили всю информацию, так как у нескольких министров по-прежнему нет допуска к работе с гостайной. Нет его и у самого Немиро. Поэтому он не смог пояснить, почему Media Support нельзя покупать радио SWH.

Вопрос планируется рассмотреть на заседании правительства во вторник.

В то время, как правительство должно формулировать свою позицию для суда, лидер KPV LV Кайминьш вместе с главой Media Support Айваром Гробиньшем посетили концерт. Оба были сфотографированы на балконе и в ложе "Арена Ригна".

Кайминьш пояснил, что 8 марта ходил на концерт с подругой и другом Гробиньшем. Говорили о концерте и, возможно, о еде, но не о сделке с SWH.

Айвар Гробиньш занимает важные должности в транзитных предприятиях Вентспилса, которые контролирует адвокат из Швейцарии Мерони, и который по решению прокуратуры присматривает за, возможно, тайно принадлежащим Айвару Лембергсу имуществом.

Отметим, что Госполиция расследует возможное присвоение на одном из предприятий, которое контролирует Мерони.