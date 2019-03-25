Год трагедии в "Зимней вишне". Беглого совладельца ТЦ поймали в Польше

Как сообщают российские СМИ, скрывшегося от следствия экс-гендиректора ОАО "Кемеровский кондитерский Комбинат" - основной компании-владельца сгоревшего в Кемерово ТЦ "Зимняя вишня" - и совладельца комплекса Вячеслава Вишневского задержали в Польше, сообщает Следственный комитет России (СКР) на официальном канале в YouTube.

По данным следствия, в 2013-2014 годах Вишневский с участием посредника дал взятку в 7 миллионов рублей начальнику инспекции стройнадзора Кемеровской области Танзилии Комковой, ее сыну Эдуарду Комкову и гендиректору ООО "ИСК Ресурс" Никите Чередниченко (все трое также стали фигурантами этого дела). Вишневский был ранее арестован судом заочно и объявлен в международный розыск, так как еще в 2016 году покинул Россию и жил в Испании. Сейчас решается вопрос об экстрадиции Вишневского в Россию.

Подведены итоги расследования за год. "Бесчисленные нарушения при строительстве, пренебрежение элементарными противопожарными нормами, неработающая система пожаротушения - владельцы комплекса в погоне за прибылью пытались везде, где возможно, сократить расходы. И в первую очередь экономили на безопасности людей. [Имели место] сомнительные акты проверок, строительные проекты, которые не соблюдались, докладные, которые никуда не отправлялись", - говорится в видеосюжете.

Общий объем материалов следствия составил более 800 томов. Потерпевшими по делу признаны более 450 человек, из них 83 - родственники погибших в огне. В ходе следствия были проведены свыше 400 судебно-медицинских, медико-генетических и других экспертиз. Только осмотр площади пожара - более 17 тысяч кв. м - продолжался несколько суток. На месте снесенного комплекса власти планируют разбить сквер в память о жертвах трагедии.

"Группой из более ста следователей поминутно восстановлены события 25 марта 2018 года, выяснены причины, повлекшие десятки жертв, и собраны доказательства, подтверждающие выдвинутые следствием версии", - отметила представитель СК.

В ходе следствия был проведен следственный эксперимент: 37 статистов были рассажены в схожем по размерам кинозале точно так же, как и погибшие в пожаре, был воспроизведен (с той же секунды, когда прозвучало известие о пожаре) шедший тогда мультфильм, чтобы определить с участием экспертов-фоноскопистов и психологов, могли ли зрители услышать информацию о пожаре и как они могли ее воспринять.

Посекундно воссоздавали картину действий пожарных расчетов и полученные данные сравнивали с данными камер видеонаблюдения в день трагедии.

В итоге следствие выявило множественные нарушения при строительстве здания и факты пренебрежения правилами пожарной безопасности со стороны владельца комплекса и отдельных его сотрудников.

А сотрудники Госстройнадзора пренебрегли очень многими правилами при проведении проверок и выдаче документов, подтверждающих соответствие реконструированного здания строительным правилам и нормам.

Cледователи СК в рамках трех уголовных дел привлекли к ответственности 15 человек. В зависимости от роли каждого, следствие вменяет им такие преступления, как нарушение требований пожарной безопасности, оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, получение и дача взятки, посредничество во взяточничестве, халатность, растрата, злоупотребление должностными полномочиями, мошенничество.

Следствие по первому делу было завершено в августе 2018 года.