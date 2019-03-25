В Онкологическом центре годами не работает аппаратура, снимки с другой не считать

"Мы хотим и можем работать, но нам не дают", - заявляют радиологи LOC.

Уже с 12 февраля не работает маммограф, позволяющий распознать рак груди на начальной стадии. К тому же проведенную маммографию в других местах в LOC считать не могут.

"Зачастую мы не можем эти диски даже открыть на своей аппаратуре, так как это программное несовпадение", - рассказала радиолог Ингрида Шсосберга.

Четыре года невозможно и особым методом подтвердить ранние стадии рака.

"В 2015 году этот аппарат в LOC по техническим причинам прекратил свою деятельность, больше не работал. С тех пор мы просили, чтобы больница обеспечила эту услугу, но это невозможно", - призналась радиолог Илзе Энгеле.

В больнице признают, что ремонт сломавшегося маммографа затянулся, о закупках другой аппаратуры ясности пока нет.

"Мы надеемся, что скоро Восточная больница сможет закупить новый аппарат и преобразовать все так, чтобы была и сонография, и стереотакс, и томосинтез. Чтобы все было едино", - признала передаче руководитель Центра диагностической радиологии Мара Эпермане.

По мнению руководителя Латвийской ассоциации болезней груди Андрея Сребния, обследование и диагностика в Латвии основывается на энтузиазме, а не на системном обеспечении.

"В принципе в нормальных странах есть система, при которой можно увидеть любой снимок, сделанный в стране.

Должна быть база данных, в которую врач может войти и сравнить маммограммы. Нам это и не снилось. Грустно, страдают женщины", - высказался Сребний.