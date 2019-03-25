Футболист Джано Ананидзе спас жизнь игроку сборной Швейцарии прямо во время матча

Во время матча Шер столкнулся с грузинским футболистом Джемалом Табидзе, после чего упал на газон и потерял сознание. Джано Ананидзе, который находился поблизости, подбежал к игроку и вытащил у него запавший язык. Вскоре к швейцарцу подбежали врачи и оказали ему помощь. Шер, несмотря на травму, сумел доиграть матч до конца.