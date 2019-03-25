Пн, 25.03.2019
В Дании дело зашло так далеко, что человек не может подняться по карьерной лестнице, если он не ездит на велосипеде, у него имеется лишний вес и он не берет на работу сверхъестественно полезный обед. Анда Кивите-Уртане, исследователь RSU
  • RUS TVNET
  • Спорт
  • Футбол
  • Футболист Джано Ананидзе спас жизнь игроку сборной Швейцарии прямо во время матча

Футболист Джано Ананидзе спас жизнь игроку сборной Швейцарии прямо во время матча

Поделиться Поделиться Поделиться E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментарии

ФОТО: IRAKLI GEDENIDZE/REUTERS/Scanpix

Полузащитник сборной Грузии по футболу Джано Ананидзе во время матча со сборной Швейцарии оказал первую помощь игроку соперников Фабиану Шеру.

Встреча Грузии и Швейцарии проходила в Тбилиси в рамках отборочного этапа Евро-2020.

Во время матча Шер столкнулся с грузинским футболистом Джемалом Табидзе, после чего упал на газон и потерял сознание. Джано Ананидзе, который находился поблизости, подбежал к игроку и вытащил у него запавший язык. Вскоре к швейцарцу подбежали врачи и оказали ему помощь. Шер, несмотря на травму, сумел доиграть матч до конца.

Грузинский футболист Джемал Табидзе, который столкнулся с Шером, получил сотрясение мозга.

"Ничего не могу вспомнить. Несколько секунд я был без сознания. Скула болит, чувствую дискомфорт в шее. Еще и шишка на лбу. Но этого того стоило", - приводит слова Шёра The Blick.

26-летний Джано Ананидзе является игроком самарских "Крыльев Советов", но права на игрока принадлежат московскому "Спартаку".

Матч между Грузией и Швейцарией завершился со счётом 2:0 в пользу гостей. Авторами голов в составе швейцарцев стали Стивен Цубер и Денис Закария.

Читать также

Актуально

НАВЕРХ