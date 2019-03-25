Футболист Джано Ананидзе спас жизнь игроку сборной Швейцарии прямо во время матча

Полузащитник сборной Грузии по футболу Джано Ананидзе во время матча со сборной Швейцарии оказал первую помощь игроку соперников Фабиану Шеру.
Встреча Грузии и Швейцарии проходила в Тбилиси в рамках отборочного этапа Евро-2020.
Во время матча Шер столкнулся с грузинским футболистом Джемалом Табидзе, после чего упал на газон и потерял сознание. Джано Ананидзе, который находился поблизости, подбежал к игроку и вытащил у него запавший язык. Вскоре к швейцарцу подбежали врачи и оказали ему помощь. Шер, несмотря на травму, сумел доиграть матч до конца.
Georgia hero stuck hand into Schar's mouth to stop him swallowing his tongue as Newcastle star reveals 'I can't remember anything' after being knocked out https://t.co/ShcSczSOaD pic.twitter.com/qw6OgwcPsu— The Sun Football ⚽ (@TheSunFootball) March 24, 2019
Грузинский футболист Джемал Табидзе, который столкнулся с Шером, получил сотрясение мозга.
"Ничего не могу вспомнить. Несколько секунд я был без сознания. Скула болит, чувствую дискомфорт в шее. Еще и шишка на лбу. Но этого того стоило", - приводит слова Шёра The Blick.
26-летний Джано Ананидзе является игроком самарских "Крыльев Советов", но права на игрока принадлежат московскому "Спартаку".
Матч между Грузией и Швейцарией завершился со счётом 2:0 в пользу гостей. Авторами голов в составе швейцарцев стали Стивен Цубер и Денис Закария.