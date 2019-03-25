Снова декларации: из-за ошибки СГД люди оказались псевдобогачами

В марте, когда начался бум на подачу деклараций, Марис также решил выяснить, остался ли он должен государству, или ему положен возврат по налогам.

Войдя в систему EDS, его ждал сюрприз - декларацию о доходах можно будет открыть лишь в апреле, так как "по информации СГД, доходы Мариса в прошлом году превысили 55 тысяч евро".

Однако, сам Марис знает, что это далеко не так.

"Единственные доходы у меня от издательства, я ничего не продавал - ни недвижимость, ни транспортные средства, ни золото. Доходы у меня неплохие, но такой суммы - 55 тысяч евро в год - к сожалению, нет ни до, ни после уплаты налогов", - признается Марис.

В переписке с СГД выяснилось, что из-за ошибки системы Марис стал псевдобогачом. В службе подтвердили - таких больших доходов у Мариса действительно нет, к тому же - так ошибаться службе нельзя.

"Я в переписке отметил, что СГД как госучреждение должно все выполнять корректно. Если мы что-то сделаем неправильно, нарочно или нет, у нас будут определенные последствия", - рассказал Марис.

Таких как Марис оказалось несколько. По данным СГД псевдобогачами стали в основном представители творческих профессий.

"Из-за налоговой реформы компьютер сменил алгоритмы, в результате чего многие на бумаге стали богаче. Это случилось по одному признаку, им могло оказаться авторское вознаграждение журналиста", - сказала руководитель СГД Иева Яунземе.

Она также отметила, что схожих проблем или каких-либо других в системе нет.

Однако, она признала, что проблем было бы меньше, если бы у СГД было больше времени подготовиться к изменениям в налоговой системе.

"Каждый раз, внося какие-либо изменения, должно быть достаточно времени, чтобы их ввести. В этом случае сотрудники нам говорили, что было слишком мало времени, и мы буквально в конце февраля закончили работу над системой", - пояснила Яунземе.