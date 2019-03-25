Пн, 25.03.2019
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Закончено расследование страшного ЧП в Бабите, где собаки загрызли маленькую девочку

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Бордоский дог. Иллюстративное фото

ФОТО: AFP / Scanpix

Госполиция закончила расследование страшного ЧП, которое произошло в одном из частных домов в Бабите, где собаки загрызли 5-летнюю девочку.

Продовольственно-ветеринарная служба и Госполиция констатировали, что условия содержания животных не были нарушены, сообщили в полиции.

Установлено, что персона, которая находилась в момент нападения, находилась рядом с ребенком и пыталась защитить его и оказать первую медицинскую помощь.

Напомним, что в ноябре 2016 года 5-летняя девочка и 3-летний мальчик находились во дворе дома под присмотром бабушки. Позже та отправилась на работу и с детьми осталась их престарелая прабабушка.

В тот момент, когда женщина чистила снег во дворе, дети играли в снежки, а рядом находилось четыре собаки породы бордоский дог. Внезапно они стали агрессивными, напали на девочку и начали ее кусать.

Женщина пыталась успокоить собак, одновременно пыталась дозвониться до своей дочери, которая являлась хозяйкой собак. К сожалению, ей не далось защитить малышку, она погибла.

Собаки были доставлены в приют, а позже по просьбе хозяйки усыплены.

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