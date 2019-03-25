Правительство не поддержало выделение дополнительных средств в бюджете 2019 года

Поддержку получили отдельные технические уточнения в бюджете, например, возможность для сотрудников Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией получать премии за раскрытие преступлений, а также перераспределение финансирования из отдельных министерских программ.

Сейм в минувшую среду поддержал проект государственного бюджета 2019 года в первом чтении, а в четверг завершилась подача предложений ко второму чтению. Подано было почти 150 предложений.

Предложения были поданы фракциями, комиссиями, отдельными депутатами, отраслевыми министерствами. Коалиционные депутаты решили предложения не подавать.

Например, оппозиционные депутаты Сейма предлагали выделить 22 тысячи евро организации bezvests.lv, которая ищет пропавших людей. Центральная избирательная комиссия просила 111 тысяч евро на обмен данных об избирателях в интернете. Подавались также предложения для повышения зарплат учителей.