Вера Брежнева рассказала, как легла "под нож" ради внешности

На своей странице в Instagram Вера Брежнева разместила фото с разницей в 15 лет и объяснила, что именно менялось в ее внешности.

"Я не участвовала в челлендже 10 лет, а сейчас нашла такую картинку в интернете. Разница в 15-16 лет. Не помню точно, но на первом фото мне 16-17, второе фото 2015-го года, а значит мне 33", - написала певица под фото.

Звезда доказала, что, как показывает фото, форму носа она не меняла. Но операции у певицы действительно были - восстановление зрения при помощи лазерной хирургии.

"Здесь очень хорошо видно, что с носом ничего не делалось (как некоторые предполагают) хотя, над волосами пришлось поработать", - указала Вера.

Брежнева подчеркнула, что львиная доля преображений произошла из-за косметических процедур и спортивных занятий.

"Когда ещё только начинали все эти уколы и т.д., и я не успела на тот момент ничего попробовать. Единственное, что делала с лицом - уход у косметолога, кислотные пиллинги, мезотерапия витаминным составом (напаж - без папул).... Лазерная коррекция зрения избавила меня от очков", - написала она.

Ранее звезда призналась, что не понимает увлечения женщин "уколами красоты". Она объяснила, что никогда не следовала моде и любит себя такой, какая она есть.