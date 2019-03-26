Вера Брежнева рассказала, как легла "под нож" ради внешности

Популярная певица Вера Брежнева на своей странице-дневнике в Instagram подробно рассказала, как и при помощи чего изменилась ее внешность за последние 15 лет. Звезда честно призналась, на какие операции она решалась.
На своей странице в Instagram Вера Брежнева разместила фото с разницей в 15 лет и объяснила, что именно менялось в ее внешности.
"Я не участвовала в челлендже 10 лет, а сейчас нашла такую картинку в интернете. Разница в 15-16 лет. Не помню точно, но на первом фото мне 16-17, второе фото 2015-го года, а значит мне 33", - написала певица под фото.
Звезда доказала, что, как показывает фото, форму носа она не меняла. Но операции у певицы действительно были - восстановление зрения при помощи лазерной хирургии.
"Здесь очень хорошо видно, что с носом ничего не делалось (как некоторые предполагают) хотя, над волосами пришлось поработать", - указала Вера.
Брежнева подчеркнула, что львиная доля преображений произошла из-за косметических процедур и спортивных занятий.
"Когда ещё только начинали все эти уколы и т.д., и я не успела на тот момент ничего попробовать. Единственное, что делала с лицом - уход у косметолога, кислотные пиллинги, мезотерапия витаминным составом (напаж - без папул).... Лазерная коррекция зрения избавила меня от очков", - написала она.
Доброго дня всем)) я не участвовала в челлендже 10 лет) а сейчас нашла такую картинку в интернете)) Разница в 15-16 лет. Не помню точно, но на первом фото мне 16-17, второе фото 2015го года, а значит мне 33. Когда ещё только начинали все эти уколы итд, и я не успела на тот момент ничего попробовать. Единственное, что делала с лицом - уход у косметолога, кислотные пиллинги, мезотерапия витаминным составом (напаж - без папул ). Здесь очень хорошо видно, что с носом ничего не делалось )) (как некоторые предполагают) хотя над волосами пришлось поработать 😂😂😂 и лазерная коррекция зрения избавила меня от очков 💃🏼💃🏼💃🏼 . Шея стала Уже благодаря пилатесу ( в юности тягала железо в тренажерном зале ). Конечно , тех знаний , которые у нас есть сейчас , тогда и не могло быть )) Но мне очень интересно : Что бы вы сказали сейчас себе 16-тилетней?)
Ранее звезда призналась, что не понимает увлечения женщин "уколами красоты". Она объяснила, что никогда не следовала моде и любит себя такой, какая она есть.
"Не могу объяснить, но меня радует мое нормальное, настоящее лицо. Да, безусловно, я стараюсь за ним ухаживать, но не схожу с ума, да и времени на это особо нет", - подчеркнула Брежнева.
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Знаете, сейчас удивительная тенденция, так много внимания придается внешнему несовершенству... То есть ты не можешь быть самим собой. Тебе обязательно « интернет-эксперты» посоветуют что-то изменить, вколоть, улучшить, апгрейдить. Девушки не в состоянии принять себя такими , какие они есть, не могут себя полюбить со своими изюминками. И именно поэтому стремятся сделать что-то с собой, становясь похожими друг на друга. И я много таких девушек вижу в Инстаграм. А они гораздо моложе меня... Сейчас мне 37 лет ( 1982г ) и я себе нравлюсь. Да , это произошло не сразу. Потому что общество в большинстве навязывает свои рамки и каноны. А мне они сильно не нравятся.. поэтому пришлось разобраться с самой собой. И сейчас я не хочу никого обидеть, но ресницы в виде шапки над глазом, чрезмерно увеличенные губы, заблокированный ботоксом лоб без эмоций - дань странной моде. И главное - все становятся одинаковыми. Мы такие разные, уникальные единицы, а кто то стремится быть таким, как остальные, находя в этом образце красоту. Безусловно, я тоже не железная. Смотрела на все это, думала, какие они идеальные, потом смотрела на себя, видела разницу, думала , может и мне что то с собой сделать.... даже пробовала какие-то процедуры, и, к счастью, не кардинальные, но сразу понимала, что это не мое. Возвращалась к себе. Не могу обьяснить, но меня радует мое нормальное, настоящее лицо. Да, безусловно, я стараюсь за ним ухаживать, но не схожу с ума, да и времени на это особо нет. Хочу послушать вас. Какие у вас настроения? Как вы воспринимаете себя? Как видите других? Как к этому относитесь ? Неужели естественная красота больше не актуальна? Ps: На фото я не грустная. Уставшая. Концерт - это колоссальная отдача сил и энергии. Кто был- тот знает) И времени восстанавливаться почти нет.