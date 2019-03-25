В Ирландии 26-летний латвиец приговорен к пожизненному заключению за убийство

Преступление произошло в Лонгфорде. Лавицкис не признавал себя виновным именно в запланированном убийстве, но не скрывал, что это произошло без умысла.

Однако прокуратура заявила, что собранные доказательства говорят об обратном.

За день до ЧП от утверждал, что "покончит" с Аркадиушом Чайковским, что он и сделал.

Согласно данным СМИ, спор между мужчинами произошел из-за долга в 300 евро. Возможно, поляк угрожал семье Лавицкиса. Оба были наркодилерами.

Днем ранее они поссорились, а на следующее утро Лавицкис обнаружил сломанным окно в своей квартире. Он считал, что это сделал именно его недруг. Лавицкис вызвал полиции и не скрывал от стражей порядка, что собирается разобраться с обидчиком.

Позже он взял нож и пошел искать Чайковского. Спрятавшись в арке возле магазина, он дождался свою жертву и три раза ударил ее ножом.