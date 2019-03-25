В Ирландии 26-летний латвиец приговорен к пожизненному заключению за убийство

Суд в Ирландии приговорил мужчину из Латвии к пожизненному заключению за убийство, сообщает портал "TheJournal.ie". 26-летний Рихард Лавицкис в ноябре 2016 года напал на улице на 31-летнего гражданина Польши и нанес ему тяжелые ножевые ранения. Тот скончался по дороге в больницу.
Преступление произошло в Лонгфорде. Лавицкис не признавал себя виновным именно в запланированном убийстве, но не скрывал, что это произошло без умысла.
Однако прокуратура заявила, что собранные доказательства говорят об обратном.
За день до ЧП от утверждал, что "покончит" с Аркадиушом Чайковским, что он и сделал.
Согласно данным СМИ, спор между мужчинами произошел из-за долга в 300 евро. Возможно, поляк угрожал семье Лавицкиса. Оба были наркодилерами.
Днем ранее они поссорились, а на следующее утро Лавицкис обнаружил сломанным окно в своей квартире. Он считал, что это сделал именно его недруг. Лавицкис вызвал полиции и не скрывал от стражей порядка, что собирается разобраться с обидчиком.
Позже он взял нож и пошел искать Чайковского. Спрятавшись в арке возле магазина, он дождался свою жертву и три раза ударил ее ножом.
Экспертиза показала, что удар пришелся на сердце, поэтому Лавицкиса следовало судить именно за убийство, а не за причинение вреда по неосторожности.