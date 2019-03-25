Двойное убийство пенсионеров в Талси: что стало известно?

Представитель Курземского регионального управления Госполиции Мадара Шершнева рассказала агентству LETA, что мужчина 1991 года рождения ранее был судим за имущественные преступления.

Старший из задержанных ранее попадал в поле зрения полиции, но полиция не уточнила, по какой причине.

Оба задержанных - местные жители.

Полиция продолжает расследование, однако на данном этапе не раскрывает, как именно были нанесены телесные повреждения пострадавшим.

Как уже сообщалось, 22 часа в пятницу талсинский участок Госполиции получил вызов в игровой зал в Талсинском крае, где произошли беспорядки - хулиганил мужчина.

Прибыв на место происшествия, полицейские задержали мужчину 1962 года рождения, находившегося в состоянии сильного алкогольного опьянения, и доставили его в участок. Его поместили в изолятор временного задержания, после чего стражи порядка на его одежде заметили пятна крови. Мужчина признался, что участвовал в убийстве в частном доме в Талсинском крае.

Полиция незамедлительно выехала по указанному мужчиной адресу, где были найдены тела двух человек. На телах мужчины 1925 года рождения и женщины 1936 года рождения имелись следы насильственной смерти.

В то же время стражи порядка продолжали допрос задержанного и выяснили второго возможного преступника - мужчину 1991 года рождения, которого задержали той же ночью.

Задержанные рассказали, что в пятницу вместе употребляли алкогольные напитки, однако денег не хватило, поэтому они пошли за ними в ближайший частный дом, где убили обоих пенсионеров.