Двойное убийство пенсионеров в Талси: что стало известно?

Как уже сообщалось, в Талсинском крае в пятницу, 22 марта, были убиты два пожилых человека, уже той же ночью полиция по подозрению в двойном убийстве задержала двух мужчин. Как стало известно, задержанные ранее уже попадали в поле зрения полиции и были судимы, сообщает LETA.
Представитель Курземского регионального управления Госполиции Мадара Шершнева рассказала агентству LETA, что мужчина 1991 года рождения ранее был судим за имущественные преступления.
Старший из задержанных ранее попадал в поле зрения полиции, но полиция не уточнила, по какой причине.
Оба задержанных - местные жители.
Полиция продолжает расследование, однако на данном этапе не раскрывает, как именно были нанесены телесные повреждения пострадавшим.
Как уже сообщалось, 22 часа в пятницу талсинский участок Госполиции получил вызов в игровой зал в Талсинском крае, где произошли беспорядки - хулиганил мужчина.
Прибыв на место происшествия, полицейские задержали мужчину 1962 года рождения, находившегося в состоянии сильного алкогольного опьянения, и доставили его в участок. Его поместили в изолятор временного задержания, после чего стражи порядка на его одежде заметили пятна крови. Мужчина признался, что участвовал в убийстве в частном доме в Талсинском крае.
Полиция незамедлительно выехала по указанному мужчиной адресу, где были найдены тела двух человек. На телах мужчины 1925 года рождения и женщины 1936 года рождения имелись следы насильственной смерти.
В то же время стражи порядка продолжали допрос задержанного и выяснили второго возможного преступника - мужчину 1991 года рождения, которого задержали той же ночью.
Задержанные рассказали, что в пятницу вместе употребляли алкогольные напитки, однако денег не хватило, поэтому они пошли за ними в ближайший частный дом, где убили обоих пенсионеров.
По неофициальной информации, убитыми оказались старший брат диссидента СССР Гунара Астры Харийс Астра и его супруга.
В воскресенье суд к обоим задержанным применил меру пресечения в виде ареста. В качестве максимального наказания им грозит пожизненное заключение.