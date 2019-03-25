30-я Рижская неделя моды откроется на Центральном рынке

Официальное открытие RIGA FASHION WEEK состоится 26 марта в сотрудничестве с Рижским Центральным рынком и недавно открывшимся там фуд-кортом Centrālais Gastro Tirgus, первым гастрономическим рынком подобной концепции в Латвии, где более 20 разных точек питания и два бара предлагают гостям широкий выбор как национальных блюд, так и традиционных блюд разных стран мира.

Организаторы Рижской недели моды для открытия юбилейного сезона RFW под девизом Gastro Fashion Passion неспроста выбрали это уникальное место

для того, чтобы продемонстрировать новые коллекции двух отечественных брендов экспрессивной уличной моды Public Makes Image и BLCV by Bulichev и собрать вместе местных профессионалов индустрии моды и иностранных специалистов.

ФОТО: Пресс-фото

У гостей открытия RFW будет возможность не только попробовать различные гастрономические изыски, но и насладиться лучшим из отечественной уличной моды. Многообещающий молодой бренд Public Makes Image, который недавно представил свою коллекцию на Миланской неделе моды, посредством своей новой коллекцией выражает свободу мысли и слова в стиле freestyle.

ФОТО: Пресс-фото

В свою очередь, бренд BLCV by Bulichev на празднике открытия Рижской недели моды продемонстрирует настоящий рок-н-ролл ушедших десятилетий, который приобрел новую форму в коллекции Ильи Булычева сезона осень-зима 2019/20.

ФОТО: Пресс-фото

Сразу после модных показов начнется официальная вечеринка открытия Рижской недели моды, во время которой гости мероприятия смогут насладиться вкуснейшими едой и напитками от Centrālais Gastro Tirgus, пока ди-джей и бармены будут создавать атмосферу современной европейской многокультурной столицы.

Уже в тридцатый раз RIGA FASHION WEEK соберет вместе лучших латвийских и иностранных дизайнеров моды - программа этого сезона включает показы таких латвийских модных брендов, как Natalija Jansone, One Wolf, NARCISS by Alise Trautmane, Katya Katya London, Amoralle, Bergs Privé, Anna Led, Baiba Ladiga, Iveta Vecmane, и показы трех иностранных дизайнеров - Diana Arno из Эстонии, Morfosis из Италии и Agnė Kuzmickaitė из Литвы. Традиционно Рижскую неделю моды дополнят показы детской дизайнерской одежды от Aristocrat Kids, Zaza Couture и Rock and Mouse.