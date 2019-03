30-я Рижская неделя моды откроется на Центральном рынке

для того, чтобы продемонстрировать новые коллекции двух отечественных брендов экспрессивной уличной моды Public Makes Image и BLCV by Bulichev и собрать вместе местных профессионалов индустрии моды и иностранных специалистов.

В свою очередь, бренд BLCV by Bulichev на празднике открытия Рижской недели моды продемонстрирует настоящий рок-н-ролл ушедших десятилетий, который приобрел новую форму в коллекции Ильи Булычева сезона осень-зима 2019/20.

Уже в тридцатый раз RIGA FASHION WEEK соберет вместе лучших латвийских и иностранных дизайнеров моды - программа этого сезона включает показы таких латвийских модных брендов, как Natalija Jansone, One Wolf, NARCISS by Alise Trautmane, Katya Katya London, Amoralle, Bergs Privé, Anna Led, Baiba Ladiga, Iveta Vecmane, и показы трех иностранных дизайнеров - Diana Arno из Эстонии, Morfosis из Италии и Agnė Kuzmickaitė из Литвы. Традиционно Рижскую неделю моды дополнят показы детской дизайнерской одежды от Aristocrat Kids, Zaza Couture и Rock and Mouse.