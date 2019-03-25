В странах Балтии тестируют наклейку для бесконтактных платежей

Как сообщили в компании, владелец карты может наклеить платежное средство, например, на заднюю стенку телефона, и оплачивать товары и услуги, просто проводя телефоном возле платежного терминала.

Новую клеящуюся карту можно использовать со всеми бесконтактными платежными терминалами с сертификацией "Visa", или в качестве виртуальной карточки при покупках онлайн.

Для поддержки бесконтактного метода оплаты используется модель "Worldline", обеспечивающая безопасность во время выполнения платежей и переводов, а также плавность действия услуги.

Как пояснил председатель правления "Wallester" Ахто Пярл, уже сейчас это наиболее предпочтительный способ оплаты в Европе.

"Мы привержены развитию цифровых продуктов и разработке концепции с тем, чтобы помочь предприятиям оптимизировать процесс оплаты. Теперь мы используем собственную платформу для активного тестирования нового небольшого (размером с SIM-карту) решения в области бесконтактных платежей и инновационной технологии обеспечения безопасности, такой как, например, "Visa Token Service" (VTS), использующейся с "Apple Pay"", - сказал Пярл.

"Wallester" - действующее в области финансовой технологии европейское предприятие, развивающее платформу дигитальных платежных систем. "Wallester" предлагает предприятиям не привязанное к брендам решение в части электронных платежей, основанное на карте Visa.