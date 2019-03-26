Видео: Рижане показали клип, который снял парень работавший с Netflix

Режиссером ролика стал Руслан Фрадкин, который уже работал над мировыми проектами - среди них российские и голливудские фильмы, а также сотрудничество с компанией Netflix.

"Работать с группой всегда непросто. Чем больше людей – тем больше мнений. Но мы сразу нашли общий язык, а ребята всецело мне доверились. Мы снимали в бешеном темпе – это большая нагрузка для всех, но парни из Undusted отработали на все сто", - признается Руслан.

Видео пронизано мистикой и оккультизмом, что очень соответствует духу группы Undusted.

В основу клипа лег сюжет из славянского эпоса. Любимый король пост-апокалиптического племени умер и народ желает возродить его обратно к жизни. Под руководством старого шамана, совершаются леденящие душу обряды – люди пьют кровь короля, вырывают и едят его плоть и совершают огненное жертвоприношение.

Съемочный процесс развернулся масштабно.

Огромное количество людей на площадке, костры, съемки животных, съемки на воде и в воде - и все за одну ночь. Камера практически не выключалась 14 часов без перерыва. Команда работала не покладая рук.

По сюжету клипа над мертвым королем ворожат три нимфы. Они босые и голые - кроме прозрачных туник на девушках нет ничего.

Стоит отметить, что ночь съемок выдалась очень холодной, даже в теплых куртках и сапогах – промерзли все.

"Дав согласие на участие в съемках клипа, я не до конца понимала насколько безумную идею нам придется воплотить. Глубокая ночь, безумно холодно, ветер и много незнакомых людей. При одной только мысли, что в кадре мне нужно быть в полупрозрачном платье и босиком – мурашки бежали по коже. Мы с девочками старались максимально уверенно держаться в кадре и не выдавать свои реальные ощущения", - рассказывает актриса Картна.

Вокалисту группы Undusted Игорю также пришлось померзнуть. Финальные кадры, на которых переродившийся король выходит из воды снимались ранним осенним утром.

"Вода в озере была ледяная. Моя задача была погрузится в воду с головой, посидеть там 7-10 секунд и медленно выйти на поверхность.

Было несколько дублей. От холода у меня раскалывалась голова, но все получилось. Кадр сняли", - вспоминает Игорь.

Проделав огромную работу, парни не собираются останавливаться. В процессе написание нового альбома, релиз которого не за горами. Следить за творчеством Undusted можно в социальных сетях и на музыкальных платформах.