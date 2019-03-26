Видео: Рижане показали клип, который снял парень работавший с Netflix

Латвийская метал-группы Undusted представила зрителям свой новый клип на композицию Lashed Into Circles. Это песня из будущего релиза группы, выход которого ожидается ближайшее время.
Режиссером ролика стал Руслан Фрадкин, который уже работал над мировыми проектами - среди них российские и голливудские фильмы, а также сотрудничество с компанией Netflix.
"Работать с группой всегда непросто. Чем больше людей – тем больше мнений. Но мы сразу нашли общий язык, а ребята всецело мне доверились. Мы снимали в бешеном темпе – это большая нагрузка для всех, но парни из Undusted отработали на все сто", - признается Руслан.
Видео пронизано мистикой и оккультизмом, что очень соответствует духу группы Undusted.
В основу клипа лег сюжет из славянского эпоса. Любимый король пост-апокалиптического племени умер и народ желает возродить его обратно к жизни. Под руководством старого шамана, совершаются леденящие душу обряды – люди пьют кровь короля, вырывают и едят его плоть и совершают огненное жертвоприношение.
Съемочный процесс развернулся масштабно.
Огромное количество людей на площадке, костры, съемки животных, съемки на воде и в воде - и все за одну ночь. Камера практически не выключалась 14 часов без перерыва. Команда работала не покладая рук.
По сюжету клипа над мертвым королем ворожат три нимфы. Они босые и голые - кроме прозрачных туник на девушках нет ничего.
Стоит отметить, что ночь съемок выдалась очень холодной, даже в теплых куртках и сапогах – промерзли все.
"Дав согласие на участие в съемках клипа, я не до конца понимала насколько безумную идею нам придется воплотить. Глубокая ночь, безумно холодно, ветер и много незнакомых людей. При одной только мысли, что в кадре мне нужно быть в полупрозрачном платье и босиком – мурашки бежали по коже. Мы с девочками старались максимально уверенно держаться в кадре и не выдавать свои реальные ощущения", - рассказывает актриса Картна.
Вокалисту группы Undusted Игорю также пришлось померзнуть. Финальные кадры, на которых переродившийся король выходит из воды снимались ранним осенним утром.
"Вода в озере была ледяная. Моя задача была погрузится в воду с головой, посидеть там 7-10 секунд и медленно выйти на поверхность.
Было несколько дублей. От холода у меня раскалывалась голова, но все получилось. Кадр сняли", - вспоминает Игорь.
Проделав огромную работу, парни не собираются останавливаться. В процессе написание нового альбома, релиз которого не за горами. Следить за творчеством Undusted можно в социальных сетях и на музыкальных платформах.