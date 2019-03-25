Более двух промилле: в Алуксненском крае задержан пьяный водитель автобуса

В воскресенье в Алуксненском крае был задержан водитель автобуса, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, сообщает агентство ЛЕТА.
В воскресенье стражи порядка получили информацию, что в волости Зиемера Алуксненского края водитель, управляя общественным транспортом, своим стилем езды создает угрозу для других участников дорожного движения.
Полиция проверила полученную информацию и констатировала, что в выдохе водителя содержится 2,13 промилле алкоголя.
Составлен протокол административного нарушения.