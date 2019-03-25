Пн, 25.03.2019
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Более двух промилле: в Алуксненском крае задержан пьяный водитель автобуса

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Иллюстративное фото

ФОТО: Edijs Pālens/LETA

В воскресенье в Алуксненском крае был задержан водитель автобуса, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, сообщает агентство ЛЕТА.

В воскресенье стражи порядка получили информацию, что в волости Зиемера Алуксненского края водитель, управляя общественным транспортом, своим стилем езды создает угрозу для других участников дорожного движения.

Полиция проверила полученную информацию и констатировала, что в выдохе водителя содержится 2,13 промилле алкоголя.

Составлен протокол административного нарушения.

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