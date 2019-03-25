Последний момент для вакцинации от энцефалита: пока не пришло настоящее тепло!

Сертифицированный фармацевт аптечной сети Apotheka Алина Флейшмане объясняет, что иммунитет к клещевому энцефалиту начинает формироваться через две недели после вакцинации, и призывает использовать последнюю возможность привиться до прихода настоящего тепла.

"Прививаться от клещевого энцефалита можно на протяжении всего года, однако лучше всего делать это осенью, зимой или ранней весной:

чем больше будет период между вакцинацией и активизацией клещей, тем больше вероятность, что в организме будет достаточное количество антител.

Риск заражения клещевым энцефалитом в наших широтах высокий, заболевание серьезное и может привести к тяжелым нарушениям здоровья, поэтому к своевременной профилактике не стоит относиться легкомысленно", - отмечает А. Флейшмане.

Средства для отпугивания клещей

Для отпугивания клещей можно использовать аэрозоли. В их состав входит, например, экстракт лимонного эвкалипта в различных концентрациях, который своим запахом отпугивает клещей. Кроме того, важно помнить о том, что для отдыха на природе нужно выбирать соответствующую одежду (светлую, закрывающую кожу), а затем

надо как можно скорее тщательно осмотреть себя: клещи не присасываются мгновенно, и если вовремя заметить насекомое, то можно успеть смахнуть его с кожи.

Симптомы клещевого энцефалита

У клещевого энцефалита неспецифическая симптоматика, симптомы могут напоминать другие заболевания, поэтому после укуса клеща важно следить за своим самочувствием и фиксировать любые изменения в состоянии здоровья.

Инкубационный период клещевого энцефалита составляет 7-14 дней, однако в отдельных случаях заболевание может проявиться через 2-28 дней.

Нужно иметь в виду, что у болезни есть несколько стадий развития. На начальной стадии на протяжении 2-4 дней появляются такие симптомы, как повышенная температура, головная боль, боль в спине и конечностях, тошнота. Следующая же стадия проявляется уже как конкретное заболевание - менингит с сильной головной болью, тошнотой, ригидностью мышц шеи и высокой температурой.

Что делать, если присосался клещ

Если присосался клещ, от него нужно как можно скорее избавиться, однако важно соблюдать осторожность и сделать это правильно.

Прежде всего рекомендуется надеть одноразовые резиновые перчатки и продезинфицировать затронутое место при помощи одноразовой спиртовой салфетки.

Затем при помощи пинцета с заостренными концами нужно захватить клеща как можно ближе к коже и медленно и осторожно выкрутить его.

После проведения процедуры место укуса надо еще раз продезинфицировать, а затем вымыть руки.

Если после укуса клеща повышается температура, начинается лихорадка или несколько дней сохраняется покраснение, нужно незамедлительно обратиться к врачу.