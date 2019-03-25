Последний момент для вакцинации от энцефалита: пока не пришло настоящее тепло!
Вместе с повышением температуры воздуха и наступлением весны просыпаются и клещи - они активизируются уже при 3-5 градусах тепла. Клещей можно отпугнуть при помощи различных вспомогательных средств, например, аэрозолей, однако действительно эффективную защиту обеспечивает только вакцинация.
Сертифицированный фармацевт аптечной сети Apotheka Алина Флейшмане объясняет, что иммунитет к клещевому энцефалиту начинает формироваться через две недели после вакцинации, и призывает использовать последнюю возможность привиться до прихода настоящего тепла.
"Прививаться от клещевого энцефалита можно на протяжении всего года, однако лучше всего делать это осенью, зимой или ранней весной:
чем больше будет период между вакцинацией и активизацией клещей, тем больше вероятность, что в организме будет достаточное количество антител.
Риск заражения клещевым энцефалитом в наших широтах высокий, заболевание серьезное и может привести к тяжелым нарушениям здоровья, поэтому к своевременной профилактике не стоит относиться легкомысленно", - отмечает А. Флейшмане.
Средства для отпугивания клещей
Для отпугивания клещей можно использовать аэрозоли. В их состав входит, например, экстракт лимонного эвкалипта в различных концентрациях, который своим запахом отпугивает клещей. Кроме того, важно помнить о том, что для отдыха на природе нужно выбирать соответствующую одежду (светлую, закрывающую кожу), а затем
надо как можно скорее тщательно осмотреть себя: клещи не присасываются мгновенно, и если вовремя заметить насекомое, то можно успеть смахнуть его с кожи.
Симптомы клещевого энцефалита
У клещевого энцефалита неспецифическая симптоматика, симптомы могут напоминать другие заболевания, поэтому после укуса клеща важно следить за своим самочувствием и фиксировать любые изменения в состоянии здоровья.
Инкубационный период клещевого энцефалита составляет 7-14 дней, однако в отдельных случаях заболевание может проявиться через 2-28 дней.
Нужно иметь в виду, что у болезни есть несколько стадий развития. На начальной стадии на протяжении 2-4 дней появляются такие симптомы, как повышенная температура, головная боль, боль в спине и конечностях, тошнота. Следующая же стадия проявляется уже как конкретное заболевание - менингит с сильной головной болью, тошнотой, ригидностью мышц шеи и высокой температурой.
Что делать, если присосался клещ
Если присосался клещ, от него нужно как можно скорее избавиться, однако важно соблюдать осторожность и сделать это правильно.
- Прежде всего рекомендуется надеть одноразовые резиновые перчатки и продезинфицировать затронутое место при помощи одноразовой спиртовой салфетки.
- Затем при помощи пинцета с заостренными концами нужно захватить клеща как можно ближе к коже и медленно и осторожно выкрутить его.
- После проведения процедуры место укуса надо еще раз продезинфицировать, а затем вымыть руки.
Если после укуса клеща повышается температура, начинается лихорадка или несколько дней сохраняется покраснение, нужно незамедлительно обратиться к врачу.
На протяжении как минимум месяца после укуса клеща особенно важно полноценно и сбалансированно питаться, а значит, принимать различные витамины и важные для организма вещества. Рекомендуется увеличить количество употребляемой жидкости (пить больше, чем обычно) и избегать интенсивной физической нагрузки, употребления алкоголя и чрезмерного пребывания на солнце. Кроме того, нежелательно простужаться.