Подозреваемый в двойном убийстве пенсионеров, возможно, им угрожал

Округа дома "Целиниеки" прибрана и тиха - как будто хозяева на минуту вышли из дома. 94-летний Харийс и 83-летняя Марта здесь - в восстановленном собственными силами доме, среди книг, любимых вещей и памятных мест известного диссидента - брата Харийса Гунара Астры во дворе - прожили много счастливых лет.

"Интеллигенция старой закалки, какой очень мало", - так пару описывают в волости.

Мужчина 1962 года рождения, которого вечером в пятницу - окропленного кровью, в состоянии алкогольного опьянения задержали недалеко от игорного зала в Талси, какое-то время обитал у сестры Марты - помогал старушке по хозяйству. "Пока не пил, был отзывчив", - говорят о нем местные.

О Харийсе и Марте - двух действительно умных, ярких людях; о том, что говорят местные об обоих мужчинах, которых полиция задержала по подозрению в убийстве, и что один из них ранее сказал сестре Марты, учительнице не пенсии, а также о том, какая "чума" объяла села, угрожая одиноким, старым людям, читайте на TVNET во вторник, 26 марта.

Галерея: место в волости Вандзенес, где произошло двойное убийство

В полиции TVNET подтвердили, что один из подозреваемых в двойном убийстве мужчин ранее был судим и попадал в поле зрения полиции.

Мужчина 1991 года рождения ранее был уже судим за имущественные преступления. Старший мужчина тоже попадал в поле зрения полиции, однако за что точно, стражи порядка не уточнили. Задержанные - местные жители, оба они из Вандзенес.

Полиция продолжает следствие и в данный момент не раскрывает, какого рода телесные повреждения были нанесены пострадавшим.

Как уже сообщалось, 22 часа в пятницу талсинский участок Госполиции получил вызов в игровой зал в Талсинском крае, где произошли беспорядки - хулиганил мужчина.

Прибыв на место происшествия, полицейские задержали мужчину 1962 года рождения, находившегося в состоянии сильного алкогольного опьянения, и доставили его в участок. Его поместили в изолятор временного задержания, после чего стражи порядка на его одежде заметили пятна крови. Мужчина признался, что участвовал в убийстве в частном доме в Талсинском крае.

Полиция незамедлительно выехала по указанному мужчиной адресу, где были найдены тела двух человек. На телах мужчины 1925 года рождения и женщины 1936 года рождения имелись следы насильственной смерти.

В то же время стражи порядка продолжали допрос задержанного и выяснили второго возможного преступника - мужчину 1991 года рождения, которого задержали той же ночью.

Задержанные рассказали, что в пятницу вместе употребляли алкогольные напитки, однако денег не хватило, поэтому они пошли за ними в ближайший частный дом, где убили обоих пенсионеров.