Таможня, роуминг и визы: что нужно знать, если Великобритания выйдет из ЕС без соглашения

Парламент Великобритании дважды отклонил достигнутое премьер-министром Терезой Мэй соглашение с Брюсселем по Brexit. Мэй дала понять, что можно организовать третье голосование, если у нее получится заручиться достаточной поддержкой.

На прошлой неделе лидеры ЕС на саммите согласились на продление Brexit, установив два срока.

Первая дата - 22 мая: в этот день Великобритания может выйти из ЕС в случае, если на следующей неделе парламент страны проголосует за соглашение о выходе.

В свою очередь, если парламент все-таки не поддержит соглашение, будет предложен другой срок выхода - 12 апреля.

"В случае сценария выхода без соглашения Великобритания становится третьим государством без какого-либо временного соглашения. Все первичные и вторичные законодательные акты ЕС перестанут относиться к Великобритании", - предупредила в понедельник Еврокомиссия, добавив, что это, конечно, создаст сложности для людей и предприятий.

Еврокомиссия издала несколько брошюр, в которых граждан ЕС среди прочего информируют, что в случае выхода без соглашения лица, посещающие Великобританию, не смогут полагаться на схему сотрудничества ЕС в сфере здравоохранения и могут столкнуться с отмененной в Евросоюзе повышенной платой за телефонную связь.

Путешественникам придется считаться также с дополнительными проверками на таможне и ограничениями во время поездок с животными.

Однако гражданам ЕС не будут нужны визы, чтобы находиться в Великобритании, если срок их пребывания не превышает три месяца.

Еврокомиссия также опрубликовала информацию, которая может помочь предпринимателям в случае выхода без соглашения.

Еврокомиссия предупредила, что ЕС в таком случае придется применять свои правила и тарифы на границе, что, скорее всего, приведет к пробкам.