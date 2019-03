Apple собирается выпустить свою кредитную карту

Предприятие презентовало и услугу по абонированию новостей Apple News Plus, которая включает в себя более 300 газет и журналов.

Apple News Plus за 9,99 долларов (8,82 евро) в месяц предложит доступ к таким изданиям как Los Angeles Times, Wall Street Journal, Rolling Stone, Time, Wired, The New Yorker и многим другим.