Apple собирается выпустить свою кредитную карту

Кредитка будет как встроена в телефоны iPhone, так и будет существовать физически сама по себе, в США она будет доступна, начиная с лета 2019 года.

Физическая версия кредитной карты изготовлена из титана, на ней нет номера карты и места для подписи.

Кредитка разработана в сотрудничестве с Goldman Sachs и MasterCard.

Предприятие презентовало и услугу по абонированию новостей Apple News Plus, которая включает в себя более 300 газет и журналов.

Apple News Plus за 9,99 долларов (8,82 евро) в месяц предложит доступ к таким изданиям как Los Angeles Times, Wall Street Journal, Rolling Stone, Time, Wired, The New Yorker и многим другим.

"Мы верим в журналистику и ее влияние на нашу жизнь", - сказал в начале презентации глава Apple Тим Кук.

"Мы думаем, что Apple News+ будет прекрасен и для клиентов и для издателей", - отметил Кук.