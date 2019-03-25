Критиковавшему Трампа адвокату выдвинуты обвинения в вымогательстве и мошенничестве

В Нью-Йорке его обвиняют в вымогательстве - он якобы угрожал негативной рекламой компании Nike, а в Лос-Анджелесе ему выдвинуты обвинения в присвоении денег своих клиентов, чтобы оплатить личные расходы и долги своей адвокатской фирмы и предприятия.

Авенатти представлял порноактрису Сторми Дэниэлс, которая подала в суд на Трампа и пыталась добиться, чтобы был аннулирован договор о конфиденциальности, который она подписала перед президентскими выборами 2016 года.

Дэниэлс утверждала, что в 2006 году у нее была связь с Трампом, что сам он отрицает, и что в 2016 году ей за несколько дней до выборов президента США заплатили 130 000 долларов, чтобы добиться ее молчания.