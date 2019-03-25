Столтенберг: Грузия вступит в НАТО

"29 союзников ясно сказали, что Грузия будет членом НАТО", - сказал на пресс-конференции Столтенберг. "Мы продолжим работать вместе, чтобы подготовиться к участию Грузии в НАТО".

Говоря о России, он указал, что ни у одной страны нет прав влиять на политику открытых дверей НАТО.

"Неприемлемо, чтобы Россия или какая-то другая власть решала бы, что члены [НАТО] могут делать", - сообщил Столтенберг.

Главы стран НАТО в 2008 году сообщили, что Грузия будет принята в альянс. Грузия - одна из стран программы восточного партнерства Евросоюза.

Однако шансы Грузии быть принятой в НАТО и Евросоюз по-прежнему довольно туманные, особенно после войны с Россией в 2008 году, когда РФ признала независимость Абхазии и Южной Осетии и разместила там на военных базах тысячи своих солдат, тогда как международное сообщество считает их оккупированными территориями Грузии.