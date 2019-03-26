На Центральном рынке за кражу у иностранца задержан карманник

В конце прошлой недели Госполиция на Рижском Центральном рынке за кражу у иностранца задержала карманника, сообщает агентство ЛЕТА,
23 марта трое иностранных граждан закупались на Центральном рынке в Риге. Во время покупок один из туристов заметил, что неизвестный мужчина вытащил из сумки его друга кошелек и бросился бежать. Он сразу же отреагировал и побежал за вором. С помощью охранника рынка злоумышленника задержали и вызвали Госполицию.
Стражи порядка вернули украденный кошелек с 20 евро и документами и отдали его владельцам.
Задержанный 1978 года рождения ранее попадал в поле зрения полиции за карманные кражи.
Ему грозит лишение свободы на срок до одного года, принудительные работы или денежный штраф.
Полиция напоминает, что чаще всего карманники совершают кражи в местах скопления людей - в общественном транспорте и на остановках, на Центральном вокзале и в его туннелях, на рынке и т.д. Поэтому в таких местах нужно соблюдать особую осторожность.
Чтобы не стать жертвой вора, стражи порядка рекомендуют кошельки, телефоны и другие ценные вещи прятать во внутренний карман, а сумки стоит нести спереди и придерживать их.