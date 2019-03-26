Вт, 26.03.2019
В 19 лет австралийская модель и легкоатлетка Эми Пейкович готовилась к Олимпийским играм, как вдруг внезапно узнала, что у неё обнаружили опухоль головного мозга... Русский TVNET

Подробности смертельного ДТП: столкнулись грузовик и две легковушки; человека вырезали из машины

Поделиться Поделиться Поделиться E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментарии

ФОТО: Edijs Pālens/LETA

В понедельник в столкновении трех автомобилей в Нерете погиб человек, сообщает агентство ЛЕТА.

ДТП с участием грузовика и двух легковушек, одна из которых была с прицепом, произошло после 16. Прибыв на место происшествия, спасатели констатировали, что в одном автомобиле зажат человек, которого пришлось освобождать с помощью гидравлических инструментов.

В аварии погиб один человек, еще двое пострадали. Один из пострадавших госпитализирован.

В результате столкновения из прицепа легкового автомобиля высыпались продукты питания, которые убрали с проезжей части и собрали. Кроме того, произошел розлив масла, которое собрали с помощью абсорбента.

Спасатели работали на месте происшествия более четырех часов. В месте аварии было блокировано движение.

Напомним, за прошедшие сутки в Латвии зарегистрировано 64 ДТП, в которых пострадали десять человек и один погиб.

Читать также

Актуально

НАВЕРХ