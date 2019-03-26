Подробности смертельного ДТП: столкнулись грузовик и две легковушки; человека вырезали из машины

ДТП с участием грузовика и двух легковушек, одна из которых была с прицепом, произошло после 16. Прибыв на место происшествия, спасатели констатировали, что в одном автомобиле зажат человек, которого пришлось освобождать с помощью гидравлических инструментов.

В аварии погиб один человек, еще двое пострадали. Один из пострадавших госпитализирован.

В результате столкновения из прицепа легкового автомобиля высыпались продукты питания, которые убрали с проезжей части и собрали. Кроме того, произошел розлив масла, которое собрали с помощью абсорбента.

Спасатели работали на месте происшествия более четырех часов. В месте аварии было блокировано движение.