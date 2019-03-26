Вт, 26.03.2019
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Конор Макгрегор объявил о завершении карьеры в ММА

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Конор Макгрегор

ФОТО: AFP/LETA

Ирландский боец Конор Макгрегор сообщил, что завершает выступления в смешанных боевых искусствах (MMA). Об этом 30-летний спортсмен написал на своей странице в Twitter.

"Привет, ребята, быстрое объявление. Я решил уйти из спорта, известного как смешанные единоборства. Желаю всем моим старым коллегам успехов в этом деле и присоединяюсь к бывшим партнерам уже на пенсии. С меня Пина колада, парни!", - написал Макгрегор.

В 2016 году ирландец уже объявлял о завершении карьеры в ММА, но спустя время сообщил, чтоне собирается никуда уходить. Есть ощущение, что и на этот раз всё будет развиваться по такому же сценарию.

Скорее всего, заявление Макгрегора не стоит воспринимать всерьёз. Ему всего 30 лет, да и подобный шаг не в характере ирландца. Не похож он на человека, который поставит крест на своей карьере после двух поражений в самых важных боях в жизни. Зная ирландца, то если он бы захотел завязать с боями, то собрал бы всех журналистов, устроил перворфманс, отрекламировал собственный виски и ещё бы заработал на этом мероприятии.

30-летний Макгрегор за время своей карьеры провёл 25 боев и одержал 21 победу. Кроме того, он провёл один бой по правилам профессионального бокса против американца Флойда Мейвезера, в котором уступил техническим нокаутом.

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