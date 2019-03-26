Конор Макгрегор объявил о завершении карьеры в ММА

Hey guys quick announcement, I’ve decided to retire from the sport formally known as “Mixed Martial Art” today.

I wish all my old colleagues well going forward in competition.

I now join my former partners on this venture, already in retirement.

Proper Pina Coladas on me fellas! — Conor McGregor (@TheNotoriousMMA) March 26, 2019

"Привет, ребята, быстрое объявление. Я решил уйти из спорта, известного как смешанные единоборства. Желаю всем моим старым коллегам успехов в этом деле и присоединяюсь к бывшим партнерам уже на пенсии. С меня Пина колада, парни!", - написал Макгрегор.

В 2016 году ирландец уже объявлял о завершении карьеры в ММА, но спустя время сообщил, чтоне собирается никуда уходить. Есть ощущение, что и на этот раз всё будет развиваться по такому же сценарию.

Скорее всего, заявление Макгрегора не стоит воспринимать всерьёз. Ему всего 30 лет, да и подобный шаг не в характере ирландца. Не похож он на человека, который поставит крест на своей карьере после двух поражений в самых важных боях в жизни. Зная ирландца, то если он бы захотел завязать с боями, то собрал бы всех журналистов, устроил перворфманс, отрекламировал собственный виски и ещё бы заработал на этом мероприятии.