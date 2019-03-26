Вт, 26.03.2019
Уходящий президент в дневнике карьеры просто ставит галочки: одна - открытие мешков ЧК, вторая - переход на образование на латышском языке, третья - инициатива о детях неграждан. Политолог Филипп Раевский об инициативе Вейониса
  • RUS TVNET
  • Звезды
  • Бывшая участница шоу "Дом-2" обвинила Малахова в избиении

Бывшая участница шоу "Дом-2" обвинила Малахова в избиении
Видео

Поделиться Поделиться Поделиться E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментарии

Андрей Малахов и Нонна Щукина

ФОТО: https://www.instagram.com/malakhov007/nonna008/ коллаж Русский TVNET

Экс-участница телепроекта "Дом-2" Нонна Щукина заявила, что шоумен и телеведущий Андрей Малахов избил ее после съемок на своем шоу. Она также уточнила, что намерена обратиться в правоохранительные органы. Девушка отметила, что побои уже зафиксированы медиками. Об этом звезда рассказала на Instagram-странице юриста Александра Трещева. 

Нонна Щукина рассказала, что после эфира Малахов вместе с сотрудниками попросил ее выйти за кулисы и не портить съемочный процесс.

Именно после этого ведущий набросился на ее - схватил за волосы, оскорблял и бил. 

"Я выросла на шоу Малахова и всегда считала его гласом народа, справедливым человеком и просто профессионалом своего дела. Вы даже не представляете, в какой я пришла ужас, когда человек, на программах которого я выросла, схватил меня за волосы и начал наносит удары по лицу, при этом унижая и оскорбляя меня", - сказала Нонна на видео.

Она подчеркнула, что решила обратиться к свои поклонникам, чтобы найти поддержку и справедливость. Известно, что шоумен пока не отреагировал на публикацию девушки. 

Ранее Андрей Малахов навестил Лайму Вайкуле в Юрмале.

Читать также

Актуально

НАВЕРХ