Бывшая участница шоу "Дом-2" обвинила Малахова в избиении
Нонна Щукина рассказала, что после эфира Малахов вместе с сотрудниками попросил ее выйти за кулисы и не портить съемочный процесс.
Именно после этого ведущий набросился на ее - схватил за волосы, оскорблял и бил.
"Я выросла на шоу Малахова и всегда считала его гласом народа, справедливым человеком и просто профессионалом своего дела. Вы даже не представляете, в какой я пришла ужас, когда человек, на программах которого я выросла, схватил меня за волосы и начал наносит удары по лицу, при этом унижая и оскорбляя меня", - сказала Нонна на видео.
Она подчеркнула, что решила обратиться к свои поклонникам, чтобы найти поддержку и справедливость. Известно, что шоумен пока не отреагировал на публикацию девушки.
Ранее Андрей Малахов навестил Лайму Вайкуле в Юрмале.