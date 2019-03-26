Бывшая участница шоу "Дом-2" обвинила Малахова в избиении

"Я выросла на шоу Малахова и всегда считала его гласом народа, справедливым человеком и просто профессионалом своего дела. Вы даже не представляете, в какой я пришла ужас, когда человек, на программах которого я выросла, схватил меня за волосы и начал наносит удары по лицу, при этом унижая и оскорбляя меня", - сказала Нонна на видео.