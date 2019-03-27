Из личного опыта: "После пожара еще долго в кошмарах видела огонь"

День, когда произошел пожар, в семье Алликас был совершенно обычным – к вечеру ветер усилился до штормового, но это не изменило будничное течение жизни, и семья уже укладывалась спать. Старший из членов семьи – дедушка – как обычно просыпался на работу раньше остальных, и в данной ситуации именно это спасло от трагедии.

"Проснувшись, дедушка обнаружил в доме задымление и стал немедленно действовать – разбудил всех домочадцев и заставил немедленно покинуть здание, взяв с собой самое важное – документы, домашних животных и только самые ценные вещи", – вспоминает ситуацию Кристине.

Пожар начался на чердаке дома, и его причиной стало короткое замыкание.

Пожару способствовали сложенные на чердаке легко воспламеняющиеся вещи – бумаги, газеты и другие горючие материалы. Затем все произошло очень стремительно – полный шок, смятение и тревога, когда хватали самое важное и заботились о том, чтобы вся семья оказалась в безопасности.

ФОТО: Gjensidige Latvija

"Слава Богу, что отец всех нас мобилизовал и контролировал ситуацию, ведь в такой момент невозможно думать логически, и куда уж там – действовать", – вспоминает ситуацию Кристине. "Дом находится в глухой сельской местности, и было ясно, что пожарные приехать не успеют, в результате чего он полностью сгорел".

На вопрос о том, как складывалась жизнь после пожара, сестры с грустью рассказали, что несколько лет назад не было такого, как сейчас – опубликовал информацию, и вся Латвия, взявшись за руки, приходит на помощь. В то время приходилось бороться собственными силами и все начинать с начала. "Повезло, что пожар произошел летом, – это очень помогло, не надо было беспокоиться о том, где остаться, что надеть, как выжить", – подчеркивают сестры. Однако они также признают, что начинать все с нуля было трудно, ведь в дом вложили сердце и душу. Он казался самым надежным местом на свете – семейный дом.

"После пожара еще долго в кошмарах видела огонь, было чувство тревоги, которое отступило только со временем.

И сейчас, по прошествии многих лет, сохраняется большой пиетет перед огнем – всегда все по два раза проверяем, в доме установлены детекторы дыма, огнетушители, и все застраховано", – говорит Катрина Алликас.

Кристине подчеркивает, что ее семье не казалось, что с ними может произойти такая большая беда: ”Мы не жгли старник, были аккуратными и внимательными, поэтому казалось, что пожары – это что-то такое, что нас не коснется. Мы не думали, что это может случиться с нами, пока не произошла беда”.

Эксперт по рискам Gjensidige Latvija Юрис Пуриньш напоминает: “Разного рода короткие замыкания в электропроводке являются одной из наиболее частых причин пожаров, которые могут произойти в самый неожиданный момент, в том числе ночью, как в случае с семьей Алликас, или в те моменты, когда никого нет дома.

Чтобы не способствовать распространению пожара, важно не загружать чердак и не хранить там в больших количествах старые газеты, книги и другие легко воспламеняющиеся материалы.

В здании, в котором вы живете, важно регулярно проводить проверку электропроводки (в жилых зданиях – по крайней мере раз в десять лет), чтобы удостовериться в ее состоянии.

Если имеются подозрения по поводу повреждения электропроводки, надо немедленно вызвать электрика, чтобы он произвел проверку и устранил повреждения.