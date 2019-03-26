Не вернулась домой: полиция ищет Викторию 2007 года рождения

Была одета: яркая желто-зеленая куртка, фиолетовая шапка, белая обувь (кроссовки на высокой платформе).

Всех, кто обладает какой-либо информацией о возможном местонахождении девочки, просят звонить по номерам 110, 27018751 или обращаться в ближайший участок полиции.