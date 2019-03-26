Вт, 26.03.2019
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Не вернулась домой: полиция ищет Викторию 2007 года рождения

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ФОТО: Facebook/Valsts Policija

Резекненский участок Госполиции разыскивает несовершеннолетнюю Викторию Корошевску 2007 года рождения, которая 25 марта 2019 года не вернулась домой в Резекне.

Приметы: среднего телосложения, длинные светлые волосы, рост около 155 см. 

Была одета: яркая желто-зеленая куртка, фиолетовая шапка, белая обувь (кроссовки на высокой платформе).

Всех, кто обладает какой-либо информацией о возможном местонахождении девочки, просят звонить по номерам 110, 27018751 или обращаться в ближайший участок полиции.

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