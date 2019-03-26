LTV уволило сотрудника, который обеспечил телемост с Russia Today

Приеде отметил, что, принимая во внимание произошедшее и оценивая последствия, с сотрудником LTV, который, превысив свои полномочия, обеспечил телемост между LTV и Russia Today, прекращены трудовые отношения. Еще в обеспечение телемоста были вовлечены восемь сотрудников Латвийского телевидения, однако, как указал Приеде, процесс согласовал и обеспечил более не работающий на LTV сотрудник.

Приеде пояснил, что работник сделал это самостоятельно, о чем другие ответственные в LTV узнали уже потом. Директор производственного отдела LTV Гвидо Зилузис рассказал, что сотрудник проработал на предприятии более 30 лет. Также Зилузис отметил, что к зарплате сотрудника применялась система бонусов, в частности, была доплата в зависимости от проданного объема услуг.

Депутат Сейма Дагмара Бейтене-Ле Галла заявила, что ее такая ситуация не удивляет.

"Мы говорим о гибридной войне, о безопасности. Я удивляюсь руководству LTV, в подчинении которого есть политически неграмотные люди. Это поднимает вопрос о соответствии руководства LTV должности. Это и в ответственности NEPLP", - сказала она.

В том, что ответственность нужно спрашивать не только с уволенного работника, но и с руководства LTV и NEPLP, уверен и глава комиссии Артус Кайминьш. Он напомнил, что в декабре прошлого года после подобных обвинений были уволены другие члены правления LTV. Кайминьш выразил уверенность, что сложившаяся ситуация не свидетельствует о принципе хорошего управления.

Депутат Инара Мурниеце сказала, что ни для кого инструкция не будет спасением, так как имеют место человеческий фактор, ценности человека и бесполезные ситуации.

"Хочу сказать, что последствия этой ситуации могут быть еще тяжелее. Там мог выступить и любой другой "эксперт", который мог наговорить ужасные вещи. Я не знаю, можно ли написать одну инструкцию, которая запрещает продавать страну за 100 евро", - сказала Мурниеце.

Приеде пояснил, что вдобавок к увольнению сотрудника, на телевидении также установлено, что любое использование помещений нужно согласовывать с руководством. Кроме того, введен "принцип четырех глаз", чтобы не произошло несанкционированное, одностороннее использование ресурсов.