LTV уволило сотрудника, который обеспечил телемост с Russia Today

С сотрудником Латвийского телевидения, который обеспечил телемост между студией LTV российским телеканалом Russia Today, закончены трудовые отношения, заявил на заседании комитета Сейма по правам человека и общественным делам член правления LTV Ивар Приеде, сообщает агентство ЛЕТА.
Приеде отметил, что, принимая во внимание произошедшее и оценивая последствия, с сотрудником LTV, который, превысив свои полномочия, обеспечил телемост между LTV и Russia Today, прекращены трудовые отношения. Еще в обеспечение телемоста были вовлечены восемь сотрудников Латвийского телевидения, однако, как указал Приеде, процесс согласовал и обеспечил более не работающий на LTV сотрудник.
Приеде пояснил, что работник сделал это самостоятельно, о чем другие ответственные в LTV узнали уже потом. Директор производственного отдела LTV Гвидо Зилузис рассказал, что сотрудник проработал на предприятии более 30 лет. Также Зилузис отметил, что к зарплате сотрудника применялась система бонусов, в частности, была доплата в зависимости от проданного объема услуг.
Депутат Сейма Дагмара Бейтене-Ле Галла заявила, что ее такая ситуация не удивляет.
"Мы говорим о гибридной войне, о безопасности. Я удивляюсь руководству LTV, в подчинении которого есть политически неграмотные люди. Это поднимает вопрос о соответствии руководства LTV должности. Это и в ответственности NEPLP", - сказала она.
В том, что ответственность нужно спрашивать не только с уволенного работника, но и с руководства LTV и NEPLP, уверен и глава комиссии Артус Кайминьш. Он напомнил, что в декабре прошлого года после подобных обвинений были уволены другие члены правления LTV. Кайминьш выразил уверенность, что сложившаяся ситуация не свидетельствует о принципе хорошего управления.
Депутат Инара Мурниеце сказала, что ни для кого инструкция не будет спасением, так как имеют место человеческий фактор, ценности человека и бесполезные ситуации.
"Хочу сказать, что последствия этой ситуации могут быть еще тяжелее. Там мог выступить и любой другой "эксперт", который мог наговорить ужасные вещи. Я не знаю, можно ли написать одну инструкцию, которая запрещает продавать страну за 100 евро", - сказала Мурниеце.
Приеде пояснил, что вдобавок к увольнению сотрудника, на телевидении также установлено, что любое использование помещений нужно согласовывать с руководством. Кроме того, введен "принцип четырех глаз", чтобы не произошло несанкционированное, одностороннее использование ресурсов.
Напомним, на прошлой неделе из студии LTV передавалось интервью российскому телеканалу "Russia Today". На фейсбуке представители LTV заявили, что считают такую практику недопустимой и неоправданной, и ни руководство LTV, ни руководство новостной службы LTV об этом не были информированы. Руководство потребовало объяснений у ответственного работника и усилит контрольные меры.