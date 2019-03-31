Дочь Франка Лебёфа - победителя ЧМ-1998 и Евро-2000. Папа старался не только в футболе

Во время чемпионата мира 1998 года Лебёфу было 30 лет, он играл в лондонском "Челси" и был стабильным защитником. Именно в составе английского клуба прошёл самый удачный отрезок его карьеры. В Англии Лебёф выиграл два Кубка Англии, Кубок Лиги и Кубок обладателей кубков.

После "Челси" Лебёф вернулся во Францию, но не смог закрепиться в "Марселе" и решил провести закат своей карьеры в Катаре.

В 2005 году Лебёф завершил карьеру и переехал в США. С детства француз мечтал играть в театре и за океаном его мечта начала исполняться. Бывший футболист пошёл в актёрскую школу, отучился там два года и получил свою первую роль второго плана.

За свой первый актёрский опыт Лебёф заработал 100 баксов, а купюру сохранил в качестве сувенира.

Вернувшись во Францию Лебёф начал набирать популярность у местных театральных режиссёров, которым нравился типаж футболиста. Интересно, что новоиспечённый актёр снялся в 12 фильмах, в которых его четырежды убивали по сценарию, а один раз он покончил с собой. "Думаю, я хорошо умираю", - говорит Франк.

Самым известным фильмом Лебёфа является "Вселенная Стивена Хокинга", где он сыграл швейцарского врача.

51-летний Лебёф продолжает сниматься в кино, играть в театре и изредка появляться в эфире французского телевидения в качестве футбольного эксперта. Куда чаще в светской хронике мелькает имя дочери бывшего футболиста Джейд.