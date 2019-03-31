Вс, 31.03.2019
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Дочь Франка Лебёфа - победителя ЧМ-1998 и Евро-2000. Папа старался не только в футболе

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Джейд Лебёф

ФОТО: instagram.com/jade_leboeuf

Футбольные болельщики, которым сейчас около 30 лет и больше, должны помнить легендарную сборную Франции, которая стала чемпионом мира в 1998 году, а два года спустя одержала победу на чемпионате Европы. В составе той сборной блистал Зинедин Зидан, Тьерри Анри, Эмманюэль Пети и Юри Джоркаефф. Был в этой сборной и лысый защитник Франк Лебёф. Именно о нём и его дочери пойдёт речь в нашем материале.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ یه جام به عنوان کاپیتان و یه جام به عنوان سرمربی دیدیه دشام برای فرانسوی‌ها دیگه یه قهرمان کامله. ‌‌ دشام سومین کسیه که تونسته هم به عنوان بازیکن و هم سرمربی فاتح جام جهانی بشه. ماریو زاگالو و قیصر هم تونسته بود به این افتخار دست پیدا کنن. ‌ ‌ ‌ ‌ #football #soccer #france #worldcup2018final #worldcup2018 #2018worldcup #russiaworldcup #worldcup98 #frankleboeuf #leboeuf #pires #robertpires #deschamps #didierdeschamps #desailly #marceldesailly ‌‌‌‌

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Во время чемпионата мира 1998 года Лебёфу было 30 лет, он играл в лондонском "Челси" и был стабильным защитником. Именно в составе английского клуба прошёл самый удачный отрезок его карьеры. В Англии Лебёф выиграл два Кубка Англии, Кубок Лиги и Кубок обладателей кубков. 

После "Челси" Лебёф вернулся во Францию, но не смог закрепиться в "Марселе" и решил провести закат своей карьеры в Катаре. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le champion du monde 98 @frank.leboeuf fête ses 51 ans 🎂🇫🇷

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В 2005 году Лебёф завершил карьеру и переехал в США. С детства француз мечтал играть в театре и за океаном его мечта начала исполняться. Бывший футболист пошёл в актёрскую школу, отучился там два года и получил свою первую роль второго плана.

За свой первый актёрский опыт Лебёф заработал 100 баксов, а купюру сохранил в качестве сувенира.

Вернувшись во Францию Лебёф начал набирать популярность у местных театральных режиссёров, которым нравился типаж футболиста. Интересно, что новоиспечённый актёр снялся в 12 фильмах, в которых его четырежды убивали по сценарию, а один раз он покончил с собой. "Думаю, я хорошо умираю", - говорит Франк.

Самым известным фильмом Лебёфа является "Вселенная Стивена Хокинга", где он сыграл швейцарского врача.

51-летний Лебёф продолжает сниматься в кино, играть в театре и изредка появляться в эфире французского телевидения в качестве футбольного эксперта. Куда чаще в светской хронике мелькает имя дочери бывшего футболиста Джейд.

28-летняя девушка является профессиональной моделью, но также как и папа, решила последовать примеру отца. Нет, она не занялась футболом! Джейд ударилась в актёрство. В 2016 году она снялась в фильме "Вечные". Роль получилась третьестепенной, но для первого раза сойдёт.

Главным родом деятельности Джейд по-прежнему остаётся модельный бизнес, и несмотря на то, что в 2018 году девушка вышла замуж, она продолжает радовать поклонников откровенными фото в своём Instagram.

Пока голливудские режиссёры только присматриваются к француженке, давайте познакомимся с прекрасной наследницей Франка Лебёфа поближе.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Christmas is around the corner 🎄✨ ph @rodriguessteph

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I see you ✨ Photo 📷 by @davismcdandis

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Monday vibes Wearing @laperlalingerie 📸 @byxjacob

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Finding peace at the end of a beautiful hike ✨

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🌴

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📸 @byxjacob 🖤

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