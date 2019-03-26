Зарабатывали валюту для Кама. Россия и Китай отправили обратно тысячи северокорейских работников

Сообщения, с которыми агентство ознакомилось во вторник, поданы в комитет совета по северокорейским санкциям соответственно резолюции 2017 года, в которой сказано, что северкорейские рабочие должны до конца года прекратить зарабатывать в иностранной валюте для госучреждений диктатора Ким Чен Ына.

Правительство США считает, что более 100 000 северокорейских рабочих за рубежом зарабатывают для Пхеньяна в год более 500 миллионов долларов.

80 000 из них работали в Китае, а 30 000 - в России.

Напомним, с 2006 года Совбез ОН постоянно усиливал санкции против КНДР, пытаясь остановить финансирование ядерной программы Пхеньяна и строительство ракет.