Зарабатывали валюту для Кима. Россия и Китай отправили обратно тысячи северокорейских работников

В прошлом году Россия отправила обратно в Северную Корею две трети из 30 000 северокорейских работников, которые трудились в РФ, а Китай репатриировал более половины, однако конкретные цифры не называются, сказано в сообщениях Москвы и Пекина Совбезу ООН, сообщает Reuters.
Сообщения, с которыми агентство ознакомилось во вторник, поданы в комитет совета по северокорейским санкциям соответственно резолюции 2017 года, в которой сказано, что северкорейские рабочие должны до конца года прекратить зарабатывать в иностранной валюте для госучреждений диктатора Ким Чен Ына.
Правительство США считает, что более 100 000 северокорейских рабочих за рубежом зарабатывают для Пхеньяна в год более 500 миллионов долларов.
80 000 из них работали в Китае, а 30 000 - в России.
Напомним, с 2006 года Совбез ОН постоянно усиливал санкции против КНДР, пытаясь остановить финансирование ядерной программы Пхеньяна и строительство ракет.
Президент США Дональд Трами и Ким Чен Ын в прошлом году дважды встречались в попытках договориться о денуклеаризации.