Случайно найдено свидетельство одного из печальнейших дней в истории Латвии

В ближайшем круге моей семьи жертв 25 марта 1949 года, на счастье, нет, поэтому знания об этом дне я черпал только из книг и передач. Поэтому возможность осмотреть столь редкий артефакт как четвертая известная фотография, на которых видны вагоны для скота и "загружаемые" в них люди, стала очень хорошей возможностью заодно помянуть жертв режима и пополнить знания о нашей истории.

Фотография оказалась очень маленькой, она - контрольная копия или контактная копия с мелкоформатного негативного кадра для предварительной оценки перед копированием проекции. Более того, исследователям даже удалось выяснить, что она была сделана на советский фотоаппарат "КОМСОМОЛЕЦ", который демонстрировали на презентации.

Фотографию во время интервью с ее владелицей Виргинией Кребс случайно нашел аспирант ЛУ Оскар Грузиньш, который работал над своей докторской диссертации о детях войны. К Виргинии это фото попало в 50-е годы, и до сих пор она не знала, какую ценность она составляет.

На фото видны вагоны для скота на вокзале Вентспилса, а на переднем плане - кучка людей. Эти люди - семья Кройсов - родители Марта и Вилис с дочерьми Валией и Майгой. Их третья дочь Расма находилась в другом вагоне, так как была взята из другого места. В свою очередь четвертая дочь Ольга с двухлетней девочкой Виргинией были единственные из семьи, кого не выслали.

ФОТО: Latvijas Okupācijas muzeja krājums

Сейчас из изображенных на фото членов семьи в живых осталась только младшая дочь Валия (на фото слева), которая о произошедшем вспоминать не хочет - настолько болезненны воспоминания. Не удивительно, ведь что такое должен совершить 17-летний ребенок, чтобы получить такое безжалостное наказание как высылку с родины.

Глядя на фотографию, я пытался задуматься, каково это - беспомощно стоять на перроне в холоде и ждать, что произойдет дальше. Может быть, тебя поведут расстреливать. Может быть - в лагерь. Ясно одно - больше не будет как раньше. Впереди, скорее всего, лишь тьма.

Может быть, только немного почувствовав себя в шкуре этих 42 тысяч человек, которые как и семья Кройсов стояли на перроне 25 марта 1949 года, мы можем сегодня понять, почему важно каждый год хотя бы минутой молчания поминать этот печальный момент истории.